Tradycyjne polskie święta to przede wszystkim czas biesiadowania. W te dni na stołach królują staropolskie ciężkostrawne, kaloryczne dania. Cóż, raz w roku można w końcu pozwolić sobie na trochę więcej i na pewno nie będziemy cię namawiać do tego, byś zrezygnowała z tych wszystkich pyszności! Warto jednak nieco zmodyfikować świąteczne obyczaje, by nie cierpieć z powodu bólu brzucha, wzdęć, nudności.

Nie przejadaj się

Czując aromaty dań, które jemy raz w roku i podziwiając stół pełen pyszności trudno się opanować... Jest jednak kilka naczelnych reguł, które sprawią, że świąteczny czas będzie bezpieczny dla żołądka i wątroby. Przede wszystkim nakładaj sobie naprawdę maleńkie porcje. Dzięki temu będziesz mogła spróbować wielu potraw świątecznych. Postaraj się też uświadomić sobie, że w przypadku świątecznej kolacji czy obiadu jedzenie jest tylko dopełnieniem rodzinnego spotkania. Dlatego ciesz się spotkaniem z bliskimi – śmiej się, rozmawiaj. A smakowanie niech będzie tłem. To spowoduje, że będziesz lepiej trawić! Udowodniono, że nastrój, w jakim zasiadasz do posiłku ma olbrzymi wpływ na proces metabolizmu. Gdy jesteś szczęśliwa, rozluźniona, twój układ pokarmowy lepiej pracuje.

Wybieraj mądrze

Chcesz trochę odchudzić świąteczne dania? Ogranicz lub całkiem zrezygnuj z pieczywa, ziemniaków, makaronu, ryżu. Jako dodatek wybieraj sałatki i surówki (np. z jogurtem naturalnym lub z oliwą z oliwek), produkty marynowane (grzybki, ogórki, dynię). Jeśli masz taką możliwość, to decyduj się na mięsa i ryby pieczone a nie smażone.





Wstań zza stołu

Na trawienie doskonale działa... grawitacja. Jeśli więc chcesz, by świąteczne przysmaki zostały "dobrze przyjęte przez organizm", musisz podnieść się z kanapy i trochę się poruszać. Idźcie np. na rodzinny spacer, albo wróćcie od znajomych piechotą a nie taksówką czy samochodem. Gwarantujemy - samopoczucie na tym zyska!

Przygotuj się na święta!

