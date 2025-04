Choreoterapia, czyli terapia tańcem to aktywna praca z ciałem popr

zez taniec i ruch przy towarzystwie różnorodnej muzyki.

Terapia tańcem wywodzi się z nurtu tańca współczesnego. Nie jest to taniec rozumiany w kategoriach figur czy kroków. Jest to rodzaj tańca twórczego, spontanicznego…można powiedzieć taniec wnętrza.

Ekspresja ruchowa wypływająca z naszego środka to odpowiedź na to, co nas spotyka, na co dzień. Dla jednych będzie to rozładowanie napięć i stresów, dla innych będzie to spotkanie się ze sobą, a dla kolejnych będzie to czas dobrej i przyjemnej zabawy ze sobą i z innymi.

Można powiedzieć, że dla każdego oznacza ona coś innego. A może inaczej…każdy, kto trafia na tego rodzaju zajęcia odnajduje to, co jest mu potrzebne na dany moment do pracy i kontaktu ze sobą.

Niemniej choreoterapia spełnia swoje zadania bez lub z udziałem naszej świadomości, które odczuwamy z czasem, nawet, jeśli wcześniej ich nie zakładaliśmy.

Należą do nich m.in.:

otwarcie się na siebie i swoje potrzeby,

zwiększenie świadomości siebie - rozpoznanie i bezpieczne wyrażanie uczuć,

świadomość własnego ciała, jego potrzeb i granic,

akceptacja siebie i swojego ciała,

wzrost poczucia własnej wartości i pewności siebie,

stworzenie możliwości do odreagowania napięcia i stresu,

uspokojenie, rozluźnienie, ale też wzrost energii życiowej,

wzrost sprawności fizycznej i ruchowej,

poprawa kontaktów interpersonalnych w relacjach z ludźmi,

tworzenie spójnej osobowości i integracji psychofizycznej.

Warsztaty terapii tańcem dają wiele możliwości i sposobów do uzdrowienia różnych aspektów własnego życia. Od wzrostu radości i energii życiowej do uspokojenia i wyciszenia – takiego wewnętrznego relaksu. Za pomocą różnego rodzaju asortymentów jak kolorowe chusty, świeczki czy instrumenty można wyrazić to, co czujemy i zobaczyć jak to czujemy.

Muzyka ma tu duże znaczenie. Stanowi podkład do różnego rodzaju ćwiczeń, który uwrażliwia i otwiera nas na doświadczanie piękna i przeżywania go. Stanowi to element muzykoterapii – terapeuta celowo może dobierać konkretne utwory do danych zadań ułatwiając w ten sposób pracę uczestnikom zajęć. Może również występować element muzykoterapii czynnej, czyli wytwarzanie muzyki za pomocą różnego rodzaju instrumentów, co stanowi również ciekawą zabawę i rozbudza poczucie twórczej kreacji.

Świetnym elementem podczas warsztatów są również tańce w kręgu. Integrują i łączą z innymi uczestnikami zajęć wprowadzając poczucie jedności i spójności. Tu uczymy się bardzo prostych kroków, które może przysposobić każdy, ponieważ są bardzo łatwe i harmonijnie łączą się z muzyką. Towarzystwo tańców z różnych stron świata inspiruje do nowych ruchów czy gestów powodując, że świetnie bawimy się ze sobą i z innymi.

Terapia tańcem zachwyca swym bogactwem oddziaływań na nasz umysł i duszę integrując je w jedno i przywracając harmonię.

mgr Agnieszka Gabriela Szczepańczyk

pedagog, instruktor tańca i terapii tańcem

www.choreoterapia.info