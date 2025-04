Bóle kręgosłupa wynikają najczęściej z nieprawidłowej postawy, budowy kręgosłupa lub przebytego urazu. Ciężko je zupełnie zniwelować, jednak są sposoby, aby chronić nasz kręgosłup przed nadmiernym obciążeniem.

Najlepsza profilaktyka przeciwbólowa to utrzymywanie właściwej postawy ciała. Już od dziecka powinniśmy wyrobić sobie nawyk prostych pleców. Bardzo ważna jest w tym przypadku ciągła kontrola postawy, a więc oglądajmy, jak się poruszamy i jak stoimy nawet w wystawach

sklepowych. Wyprostowana sylwetka wygląda na ładniejszą, smuklejszą i dodaje nam wzrostu. Poza tym wyprostowani ludzie wydają się pewniejsi siebie, bardziej otwarci na otoczenie i atrakcyjniejsi.

Prawidłowa postawa

Brzuch wciągnięty, napięte mięśnie pośladków, klatka piersiowa uniesiona ku górze, łopatki ściągnięte, głowa powinna być cały czas prosto, nie wysuwamy jej do przodu ani nie wciągamy do tyłu.

Prawidłowa postawa jest również bardzo ważna podczas siedzenia, szczególnie jeżeli spędzasz wiele godzin przed komputerem lub przy biurku. Gdy siedzisz w pozycji zgarbionej ucisk na dolną część kręgosłupa jest o wiele większy. Dlatego staraj się utrzymywać, jak najdłużej prawidłową pozycję, dzięki temu nie będziesz narzekał na dokuczliwe bóle.

Prawidłowa pozycja przy komputerze

Monitor na wysokości oczu, tak aby jego górny brzeg był nieco niżej linii oczu. Jeżeli Twój monitor jest za nisko (co się bardzo często zdarza) postaraj się go jakoś podnieść np. włóż pod niego kilka książek. Klawiatura powinna znajdować się tak, aby korzystając z niej, nie było potrzeby skręcania tułowia. Łokcie podczas pracy powinny znajdować się w pozycji zbliżonej do kąta prostego. Nadgarstki - na przedłużeniu rąk, dlatego warto stosować różnego rodzaju podkładki pod nadgarstki. Kolana podczas siedzenia zgięte pod kątem prostym, część lędźwiowa kręgosłupa w całości oparta o krzesło, czyli miednica dosunięta do oparcia.

Wypoczynek

Jeżeli długo przebywasz w pozycji siedzącej warto zrobić sobie krótką przerwę na spacer w miejscu i porozciąganie pleców. Poza tym, jeżeli większość dnia spędzasz przy komputerze, postaraj się w weekend odpoczywać aktywnie. Polecam szczególnie sporty ogólnorozwojowe, np. pływanie czy przejażdżki rowerowe za miastem. Zostało udowodnione, że najefektywniej odpoczywamy wtedy, gdy wykonujemy przeciwstawną aktywność w czasie wypoczynku do tej codziennej, tzn. jeżeli Twoja praca jest raczej fizycznym wysiłkiem postaraj się w wolnym czasie dużo czytać i oglądać. Jeżeli Twoja praca jest umysłowa, w wolnym czasie uprawiaj sport, zadbaj o ogródek czy zorganizuj wędrówkę na łonie natury.

Sen

Czas, kiedy nasz kręgosłup powinien odpoczywać razem z nami, niestety często jest dalszym serwowaniem obciążeń. Wielu z nas podczas snu przyjmuje nieprawidłową pozycję lub śpi na łóżku, które daleko odbiega od wszelkich norm. Nie powinno być ono za miękkie, gdyż wtedy nasze ciało zapada się, a kręgosłup jest nieprawidłowo wygięty. Oprócz tego poduszka nie powinna podnosić głowy zbyt wysoko, gdyż to również wpływa na niewłaściwy wypoczynek. Głowa powinna stanowić przedłużenie tułowia, dlatego niewielka poduszka zupełnie wystarczy.

Pamiętaj: To, jak traktujesz swój kręgosłup wpłynie w dużym stopniu na to, jak długo będzie on Tobie służył bez wołania o pomoc.

Artykuł pochodzi z serwisu Vitalia.pl