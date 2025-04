Kiedy kręgosłup płata dziecku figle – skoliozy i choroba Scheuermanna

Większa część społeczeństwa mylnie interpretuje pojęcie i istotę skoliozy. Potocznie uważa się, ze jest to jedynie boczne skrzywienie kręgosłupa.

Tak naprawdę skolioza to deformacja w trzech płaszczyznach ciała i zarówno są to skrzywienia boczne, jak i zaburzenia fizjologicznych krzywizn kręgosłupa, rotacje kręgosłupa (skręcania) i torsje (deformacje kręgów), objawiające się w odcinku piersiowym jako garb żebrowy, a w lędźwiowym – wał lędźwiowy.

Kręgosłup

Nasz kręgosłup ma charakterystyczne, fizjologiczne skrzywienia – lordozy – szyjną i lędźwiową oraz kifozy – piersiową i krzyżową. Jest „podwójnie esowaty”. Takie wygięcia kręgosłupa warunkują nasze prawidłowe, dwunożne poruszanie się. Zbudowany jest z około 32 kręgów, a podzielony jest na pięć odcinków (szyjny, piersiowy, lędźwiowy, krzyżowy, guziczny).

Objawy skolioz:

zmiany radiologiczne

pochylanie głowy

różna wysokość barków

wystające łopatki lub ich asymetria

asymetria klatki piersiowej, zbite, równoległe żebra

różna wysokość bioder

zaburzona proporcja tułowia do kończyn

zaburzenia mechaniki oddychania (infekcje) i trudności w poruszaniu się

ból

Diagnostyka:

Rozpoznanie skoliozy opiera się na wykonaniu zdjęcia Rtg kręgosłupa i jego analizie. Na jego podstawie można obliczyć stopień skrzywienia kręgosłupa (kąt Cobba) i m. in ocenić stopień jego uszkodzenia, dojrzałość kostną (test Rissera) oraz ryzyko i dynamikę progresji (pogłębienia się deformacji) i rokowanie. Wykorzystuje się także techniki komputerowe. W badaniu lekarskim istotny jest tzw. test Adamsa, który polega na tym, że mały pacjent stopniowo się schyla ze złączonymi rękami, a lekarz obserwuje jego plecy i dokonuje różnych pomiarów. Ponadto zbierany jest wywiad oraz badane są przeróżne odruchy np. neurologiczne. Badanie jest wykonywane w spokojnych, intymnych warunkach. Dziecko jest rozebrane do bielizny, po to by uniknąć garbienia się na skutek skrępowania.

Leczenie:

Leczenie zależy od stopnia skrzywienia. W nieznacznych skoliozach, bardzo pomaga prawidłowa rehabilitacja. Wykorzystuje się głównie leczenie ruchem (rozciąganie mięśni, ćwiczenia w basenie rehabilitacyjnym) i fizykoterapię, która ma za zadanie przygotować mięśnie do ćwiczeń (ciepłe okłady żelowe, aquavibron, masaż). Stosuje się także leczenie gorsetem, który trzeba nosić przez prawie cały dzień. Metodami rehabilitacyjnymi w terapii skolioz są np. metoda Karskiego, Dobosiewicz, PNF i inne.

Jeżeli skrzywieniom towarzyszą dolegliwości bólowe, wówczas podaje się odpowiednie leki. Leczenie skoliozy może być też operacyjne. Jest ono wskazane gdy kąt Cobba jest większy niż 40°, skrzywienia szybko się pogłębiają oraz występują silne bóle.

Co to jest choroba Scheuermanna?

Choroba Scheuermanna (młodzieńcza kifoza) to deformacja powstająca przed okresem pokwitania, między 10 a 14 rokiem życia, częściej u chłopców. W głównej mierze dotyczy odcinka piersiowego. Przyczyny jej powstawania nie zostały jeszcze poznane. Na skutek patologicznych zmian w kościach („jałowa martwica”) dochodzi do powstania tzw. pleców okrągłych. Zmiany zajmują kilka kręgów, a nie wszystkie. Choroba nie daje o sobie prędko znać. Pierwszymi objawami są bóle odcinka kręgosłupa, w którym zlokalizowana jest zmiana, jak również jego okolic. Dolegliwości nasilają się w pozycji stojącej lub pochylonej, a ustępują w pozycji leżącej. Jest leczona za pomocą rehabilitacji lub operacyjnie.

Na co zwrócić uwagę dziecku z chorobą Scheuermanna?

Dziecko, które ma zdiagnozowaną chorobę Scheuermana niestety, ale musi podporządkować się pewnym zasadom. Rodzice powinni pomagać dziecku w ich przestrzeganiu poprzez obserwację i doradzanie. Trzeba zwrócić uwagę na:

kontrolę postawy

stworzenie zdrowych warunków do snu i wypoczynku

w czasie wolnym, jak i po powrocie ze szkoły dziecko musi odpoczywać w pozycji leżącej z ugiętymi w kolanach nogami i dociśniętymi barkami

do odrabiania lekcji konieczne jest zaopatrzenie dziecka w krzesło, które zapewni prawidłowe oparcie plecom i położenie stóp na podłodze (nogi nie mogą „wisieć”)

łóżko dziecka, które powinno być płaskie, nie za twarde, z małą poduszką

zasypianie z nieco ugiętymi kończynami dolnymi

ćwiczenia rozciągające, zarówno przed snem jak i po jego zakończeniu: w pozycji leżącej, lekko ugięte kolana, ręce na biodra, kciuki skierowane w przód i wykonanie „obniżania miednicy” oraz tak samo ugięte kolana i wyciągnięcie ponad głowę odwróconych i splecionych w palcach kończyn górnych

zaopatrzenie dziecka w plecak na dwa ramiona, wykluczone są torby na jedno ramię

systematyczne i w miarę częste wykonywanie ćwiczeń zleconych przez lekarza (rozciągające, rozluźniające, wzmacniające mięśnie, w basenie)

stosowanie masażu przed ćwiczeniami

dziecko nie może brać udziału w ćwiczeniach akrobatycznych, siłowych, atletycznych na lekcjach wychowania fizycznego

dietę bogatą w nabiał (mleko, sery), warzywa i owoce

