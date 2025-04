Czego nie wolno robić po operacji kręgosłupa, np. w przypadku przepukliny kręgosłupa? Szczegółowe wytyczne zależą od odcinka, który był operowany. Są jednak pewne ogólne zalecenia, których warto przestrzegać po każdym zabiegu operacyjnym na kręgosłupie. Bardzo ważne jest, aby opuścić szpital z informacją od lekarza – czego nie robić. Jeśli lekarz sam ich nie przekaże, należy o to dopytać, gdyż w różnych przypadkach zalecenia mogą się od siebie różnić. Np. czasami zalecane jest leżenie, a czasami wprost przeciwnie.

Reklama

Spis treści:

Oto lista najczęstszych zakazów, jakie otrzymuje pacjent po operacji kręgosłupa:

zakaz palenia przez 6-12 tygodni – palenie spowalnia proces gojenia się ran,

– palenie spowalnia proces gojenia się ran, zakaz picia alkoholu przez 6-12 tygodni – alkohol jest prozapalny i spowalnia proces gojenia,

zakaz odstawiania leków przeciwbólowych – zmniejszenie bólu przyspiesza rekonwalescencję,

zakaz wykonywania gwałtownych ruchów : skłonów i skrętów tułowia,

: skłonów i skrętów tułowia, zakaz zaokrąglania kręgosłupa podczas np. zakładania butów czy skarpetek – najlepiej robić to na siedząco, z nogą założoną na kolano drugiej, wtedy nie trzeba się pochylać,

zakaz dźwigania ciężarów powyżej 5 kg,

ciężarów powyżej 5 kg, zakaz wykonywania czynności wymagających ciągnięcia lub pchania ciężkich przedmiotów (np. kosiarki, wózka z zakupami),

nie wolno moczyć rany pooperacyjnej przez 5-7 dni (pierwszy prysznic można wziąć nie wcześniej niż po 5 dniach),

przez 5-7 dni (pierwszy prysznic można wziąć nie wcześniej niż po 5 dniach), do usunięcia szwów nie wolno pozostawiać na ranie mokrego opatrunku, jeśli mimo wszystko się zmoczył,

do czasu usunięcia szwów nie należy myć rany środkami higienicznymi (mydłem, płynem do kąpieli itp.),

przez pierwsze 8 tygodni nie należy długo leżeć (w ciągu dnia) ani siedzieć (dłużej niż 20-30 minut) – to oznacza konieczność zrezygnowania z dłuższej jazdy samochodem,

(w ciągu dnia) (dłużej niż 20-30 minut) – to oznacza konieczność zrezygnowania z dłuższej jazdy samochodem, nie nosić za długo gorsetu wspierającego kręgosłup – maksymalnie 2-4 godziny dziennie i tylko w czasie wzmożonej aktywności fizycznej (np. podczas wychodzenia z domu), chyba że lekarz zaleci inaczej – gorset zwykle potrzebny jest przez 4-6 tygodni,

wspierającego kręgosłup – maksymalnie 2-4 godziny dziennie i tylko w czasie wzmożonej aktywności fizycznej (np. podczas wychodzenia z domu), chyba że lekarz zaleci inaczej – gorset zwykle potrzebny jest przez 4-6 tygodni, zakaz aktywności seksualnej przez pierwsze 4-6 tygodni po operacji; po tym czasie można wracać do współżycia, ale stopniowo, wybierając początkowo pozycje nieobciążające kręgosłupa.

fot. Czego unikać po operacji kręgosłupa/ Adobe Stock, DimaBerlin

Po zagojeniu się rany i wyjęciu szwów można zacząć normalnie brać prysznic, lepiej jednak unikać kąpieli w wannie. Zresztą wchodzenie i wychodzenie z wanny jest ryzykowne i może przyczynić się do urazu.

Po powrocie do domu można chodzić i warto to robić. Należy to robić w spokojnym tempie, w butach na miękkich podeszwach. Trzeba jednak bardzo uważać, aby się nie potknąć, co może wymusić niekontrolowany, gwałtowny ruch. Chodzić należy też w ramach przerywnika między pozostawaniem w pozycji siedzącej czy leżącej.

Można się schylać, ale tylko w konkretny sposób. Najlepiej przed operacją skonsultować się z fizjoterapeutą, który nauczy bezpiecznej techniki – z ugiętymi nogami i zachowanymi naturalnymi krzywiznami kręgosłupa.

Warto dbać o prawidłowe nawodnienie organizmu, aby krążki międzykręgowe były prawidłowo uwodnione.

Po jakim czasie można siadać po operacji kręgosłupa?

Zwykle można to robić niemal od razu, ale trzeba nauczyć się tak siadać, aby nie obciążać operowanego odcinka kręgosłupa. Nie można natomiast długo pozostawać w pozycji siedzącej. Początkowo można ją utrzymywać tylko podczas posiłków. Po upływie ok. 2 tygodni można stopniowo wydłużać czas pozostawania w pozycji siedzącej.

Kiedy można się schylać po operacji kręgosłupa?

Na prostych nogach i zaokrąglając kręgosłup lepiej już nigdy się nie schylać. Można jednak schylać się w bezpieczny sposób niemal od razu, ale w ograniczonym zakresie. Najzdrowsze dla kręgosłupa jest wykonywanie skłonów z zachowaniem naturalnych krzywizn kręgosłupa – ruch zachodzi wtedy głównie w biodrach i nie obciąża tak krążków międzykręgowych. Prawidłową technikę schylania się warto opanować przed operacją i stosować już zawsze.

Kiedy można spacerować po operacji kręgosłupa?

Chodzenie jest bardzo dobrym wstępem do rehabilitacji. Dlatego warto chodzić, gdy tylko jest to możliwe i nie powoduje dyskomfortu. Z jednej strony marsz pozwala regulować napięcie mięśni przykręgosłupowych, co może zmniejszać ból, z drugiej strony pozwala zacząć je wzmacniać. Z tego powodu, jeśli lekarz nie zaleci inaczej, warto jak najwcześniej mobilizować się do chodzenia – początkowo mogą to być niewielkie dystanse, z czasem warto je wydłużać

Jazda samochodem po operacji kręgosłupa

Do samochodu można wsiadać już w 2-3 dobie po operacji, jeśli pacjent czuje się dobrze. Warto jednak wiedzieć, że to ryzykowne, gdyż na drodze nie wszystko od nas zależy. Jadąc samochodem, należy robić przerwy co 30 minut i w tym czasie spacerować.

Podczas jazdy należy unikać gwałtownego hamowania, przyspieszania, a zakręty należy pokonywać w spokojnym tempie. Unikać też trzeba nierównej nawierzchni, aby nie narażać kręgosłupa na osiowe obciążenia.

Do prowadzenia samochodu można wrócić, gdy możliwe jest bezproblemowe jego obsługiwanie, w tym spoglądanie w tył przez tylną szybę – zwykle następuje to po upływie nie mniej niż 8 tygodni od operacji.

Powrót do pracy po operacji kręgosłupa

Najlepiej jest nie wzbraniać się przed zwolnieniem na 3 miesiące. Naprawdę ten czas warto poświęcić na rehabilitację. Po tym czasie można wrócić do pracy biurowej. Praca fizyczna to zupełnie inna sprawa. Najczęściej powrót do niej możliwy jest po 4-6 miesiącach od zabiegu, ale to zależy od stanu pacjenta i pracy, jaką wykonuje.

Reklama

Czytaj także:

Ćwiczenia na dyskopatię – 8 najlepszych

Wypadnięcie dysku – jak diagnozować i leczyć?

Skuteczne ćwiczenia na kręgosłup lędźwiowy