Nazwa choroby pochodzi od dwóch lekarz - Antoniego Leśniowskiego i Burilla Bernarda Crohna, którzy jako pierwsi opisali jej objawy, przebieg oraz próbowali ustalić skuteczne leczenie choroby. Przeczytaj więcej o tej chorobie

Reklama

Na czym polega choroba Leśniowskiego-Crohna?

Choroba polega na rozwoju przewlekłego stanu zapalnego ścian przewodu pokarmowego. Najczęściej jej objawy dotykają obszaru końca jelita cienkiego i początku jelita grubego, powodując powstawanie nawracających, ciężkich w leczeniu wrzodów. Niestety nie znane są dokładne przyczyny rozwoju choroby, lekarze nie dysponują także skutecznymi metodami leczenia.

Jak rozpoznać objawy choroby Leśniowskiego-Crohna?

Chorobie towarzyszą objawy ze strony układu pokarmowego, jak i ogólnoustrojowe symptomy. Uwagę w szczególności powinny zwrócić:

przewlekła biegunka

nawracające bóle brzucha

niedrożność jelit

wyczuwalne guzy w jamie brzusznej

zmiany okołoodbytnicze (przetoki, szczeliny lub ropnie)

gorączka

spadek masy ciała

zahamowanie wzrostu

ospałość i szybkie męczenie się

Reklama

Jak rozpoznać i leczyć chorobę?

Chorobę potwierdza się po wykonaniu kolonoskopii i pobraniu wycinka tkanki do badań histopatologicznych. Niestety nie opracowano jeszcze skutecznej metody wyleczenia choroby, dlatego stosowane terapie opierają się na łagodzeniu objawów choroby i próbach zapobiegania jej dalszemu rozwojowi. W tym celu stosuje się leczenie farmaceutyczne (m. in.. glikosterydami, antybiotykami), biologiczne a także chirurgiczne. Warto jednak wspomnieć, że usunięcie zajętego chorobą fragmentu nie powoduje wyleczenia, a jedynie spowalnia jej nawrót - szacuje się, że u ok. 50% pacjentów zachodzi konieczność ponownej operacji w ciągu 10 lat od pierwszego zabiegu.