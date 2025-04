Biegunka to jeden z kłopotów brzuszkowych rocznych i starszych dzieci. Miewa ją niemal każdy maluch. Nie zawsze świadczy o poważnym problemie zdrowotnym, ale nie można jej bagatelizować. Poznaj najczęstsze przyczyny i polecane sposoby leczenia biegunki u malucha.

Jakie są najczęstsze przyczyny biegunki u dzieci?

Kiedy malec ma biegunkę, to robi kupki bardziej wodniste i częściej niż zazwyczaj. Czasem wręcz się pienią. Dodatkowo mają przykry, kwaśny zapach. O biegunce mówimy także wtedy, gdy dziecko robi kupkę co prawda jedynie raz dziennie, ale zawiera ona śluz, smużki krwi lub ropę. Jej możliwe przyczyny to:

infekcja bakteryjna,

infekcja wirusowa,

nietolerancja laktozy lub glutenu (celiakia) lub alergia pokarmowa (zazwyczaj na białko mleka krowiego lub gluten),

błędy dietetyczne,

leki (a zwłaszcza antybiotyki),

ząbkowanie,

pasożyty,

stres,

inne choroby.

Jak leczyć biegunkę u dzieci?

Jeśli karmisz piersią, częściej przystawiaj do niej malca. Kiedy nie chce normalnie ssać, podawaj mu łyżeczką odciągnięte mleko lub chłodną wodę (najlepiej z rozpuszczonymi elektrolitami, takimi jak Gastrolit czy Orsalit). Jeśli smyk co kilka minut przełknie łyżeczkę płynu, wtedy odwodnienia powinno się dać uniknąć. Wykreśl również ze swojej diety potrawy rozluźniające, np. śliwki.

Niemowlęciu karmionemu butelką zwiększ ilość płynów. Po pierwszych urodzinach możesz podawać ziołowe herbatki z mięty, kopru włoskiego, rumianku.

Naturalne leki przeciwko biegunce to czarne jagody i czarna porzeczka, które dzięki garbnikom uszczelniają błonę śluzową jelit. Możesz je podać w formie niesłodzonego soku, herbatki (z suszonych jagód) albo dżemu.

Unikaj słodkich soków i napojów, bo fermentujący cukier nasila biegunkę. Nie dawaj też coca-coli ani czarnej herbaty, bo kofeina i teina mają działanie moczopędne, więc powodują dalszą utratę wody.

Jeśli dziecko da się namówić na jedzenie, niech to będzie coś lekkostrawnego: herbatniki, sucharki. Dobrze na brzuszek podziała ryż, marchwianka czy kisiel z jagód. Możesz podać też banana (ma dużo potasu, więc reguluje gospodarkę elektrolitową) lub jogurt (wspomaga odbudowę flory bakteryjnej).

Kiedy dziecko z biegunką powinien zobaczyć lekarz?

Im młodsze dziecko, tym szybciej może dojść do odwodnienia. Gdy maluch nie skończył pół roku, a ma biegunkę, zawsze trzeba go pokazać lekarzowi. Starsze dziecko zapisz na wizytę, gdy biegunka nie minie po dwóch, trzech dniach, gdy towarzyszą jej inne objawy (np. podwyższona temperatura, wymioty) albo gdy w kupce widać śluz albo krew.

Koniecznie idź też do pediatry, gdy maluch nie chce pić lub pije mało. Niepokój lub duże osłabienie, suche spojówki (płacz bez łez), gęsta i lepka ślina, zapadnięte gałki oczne (a u niemowląt ciemiączko) i rzadsze niż raz na trzy godziny oddawanie moczu to znak, że doszło do odwodnienia i trzeba jak najszybciej jechać z dzieckiem do szpitala.

