Rotawirus to częsta przyczyna chorób infekcyjnych u dzieci, zwłaszcza między 6. a 24. miesiącem życia. Bardziej podatne na zachorowanie są również osoby starsze po 65. roku życia. Zakażenie rozprzestrzenia się drogą kropelkową (przez powietrze) oraz w wyniku kontaktu z osobą chorą lub jej wydzielinami, a także przez spożycie zanieczyszczonych wirusem pokarmów. Zachorowania z powodu rotawirusa występują sezonowo, głównie w okresie jesienno-zimowym.

Objawy zakażenia rotawirusem u dzieci są bardzo zbliżone do symptomów tzw. grypy żołądkowej. Podczas choroby wywołanej wirusem rota występują:

gorączka, zwykle pojawia się na początku choroby,

następnie wymioty, czasem bardzo intensywne, ale trwają one przeważnie 24-48 godzin,

wodnista biegunka, ze śluzem, niekiedy tzw. tryskające stolce.

Choroba wywołana rotawirusem trwa od 3 do 9 dni. Okres wylęgania rotawirusa wynosi od 1 do 3 dni, zaś wydalanie wirusa przez chorego utrzymuje się nawet do 30 dni.

Małe dziecko jest bardzo wrażliwe na odwodnienie. Intensywne wymioty i biegunka szybko do tego prowadzą. Często, zwłaszcza u niemowlaków, utrata wody i elektrolitów sprawia, że konieczna jest hospitalizacja i pojenie dożylne.

Nieleczone odwodnienie u dzieci prowadzi szybko do zgonu. Dlatego trzeba być czujnym i uważnie obserwować dziecko podczas infekcji przewodu pokarmowego. Niepokój powinny wzbudzić:

płacz bez łez,

suche śluzówki,

zmniejszona elastyczność skóry,

zapadnięte gałki oczne czy ciemiączko.

Dziecko odwodnione będzie niespokojne, rozdrażnione lub wręcz przeciwnie – apatyczne, senne.

Powikłaniom może zapobiegać szczepienie, które powoduje, że choroba w ogóle się nie pojawi lub będzie przebiegać bardzo łagodnie, a dziecko będzie dzięki temu bezpieczniejsze.

Rozwiązaniem zapobiegającym chorobie jest dostępna szczepionka na rotawirusa, która chroni przed groźną infekcją i intensywnymi objawami. Szczepionka na rotawirusa podawana jest doustnie dzieciom, które ukończyły 6. tydzień życia. Do wytworzenia odporności konieczne jest podanie dwóch dawek w odstępie co najmniej 4 tygodni (jednak wskazane jest, by cykl szczepienia zakończyć przed 16. tygodniem życia dziecka). Cena jednej dawki szczepionki na rotawirusa wynosi 250-350 zł. Cały cykl szczepienia to koszt 500-700 zł.

Szczepionkę na rotawirusa trzeba rozważyć zwłaszcza u dzieci obciążonych chorobami przewlekłymi, gdyż u nich ryzyko zgonu z powodu odwodnienia jest jeszcze wyższe.

Na infekcję przewodu pokarmowego spowodowaną rotawirusem mogą zapadać także dorośli. Jest duża szansa, że mama opiekująca się chorym dzieckiem sama się zarazi. U dorosłych jednak zakażenie jest często bezobjawowe, a nawet jeśli pojawią się symptomy w postaci biegunki czy wymiotów, to mijają znacznie szybciej niż u dziecka. Dorośli wolniej odwadniają się niż dzieci, łatwiej także ich właściwie napoić doustnie.

Objawy infekcji rotawirusowej mogą być dla dorosłego nieprzyjemne, ale zwykle nie prowadzą do poważnych konsekwencji, jak to się może zdarzyć u dziecka. Rotawirus może być jednak groźny dla osób starszych, ponieważ oni, tak jak dzieci, odwadniają się szybciej, często zbyt mało piją, a poza tym są często dodatkowo obciążeni chorobami przewlekłymi.

Zakażenie rotawirusem leczy się objawowo. Warunkiem wyzdrowienia jest przede wszystkim właściwe nawadnianie. W tym celu należy podawać płyny najlepiej często w małych ilościach. Chory powinien odpoczywać w łóżku, ograniczyć kontakt z innymi (zwłaszcza dziećmi i osobami starszymi). W przypadku gorączki leczenie polega na przyjmowaniu środków przeciwgorączkowych (np. paracetamol).

Zakażenie rotawirusem w okresie ciąży może mieć bardziej nasilony przebieg niż ogólnie wśród osób dorosłych, co wynika ze specyficznych zmian w organizmie kobiety ciężarnej oraz osłabionej odporności. Samo zakażenie nie jest szczególnym zagrożeniem dla zdrowia dziecka i mamy, jednak jego powikłania, takie jak odwodnienie, mogą być niebezpieczne. Dlatego kobieta ciężarna przechodząca infekcję, powinna pamiętać o regularnym uzupełnianiu płynów i odpoczynku.

Gdy podczas zakażenia rotawirusem występują intensywne wymioty, trudno mówić o jakimkolwiek spożywaniu pokarmów. Należy skoncentrować się wówczas na dostarczeniu organizmowi płynów.

Gdy objawy słabną, powinno podawać się produkty lekkostrawne, będące źródłem węglowodanów złożonych: kleiki z kaszy lub ryżu, suche pieczywo, następnie rozszerzać stopniowo dietę o gotowane warzywa: ziemniaki, marchew, chude mięso. Bardzo ważne jest dostarczenie probiotyków, które odbudowują florę bakteryjną układu trawiennego. Dodatkowo można wspomagać się preparatami elektrolitowymi.

