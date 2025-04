Grypa żołądkowa czy jelitowa? Czy to dwie różne choroby?

Zwykliśmy rozdzielać grypę żołądkową od jelitowej, uznając, że w przebiegu tej pierwszej charakterystycznymi objawami są wymioty, natomiast w drugiej – biegunka. Tymczasem grypa żołądkowa i grypa jelitowa to te same infekcje, a przytoczone nazwy są synonimami. Biegunka i/lub wymioty, gorączka, bóle brzucha i rozbicie to objawy grypy żołądkowej, zwanej też jelitową.