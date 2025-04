Kultura jako wyznacznik człowieczeństwa?



Przyjmuje się, że kultura jest tym, co odróżnia ludzi od innych gatunków zamieszkujących Ziemię. Trudno jednak nie zauważać podobieństw łączących człowieka i zwierzę, takich jak np. karmienie piersią – kwestia czystej biologii. Elia Psouni z Uniwersytetu Lund w Szwecji przekonuje, że czynniki społeczne i kulturowe nie wpływają na różnice między ludźmi a zwierzętami w takim stopniu, jak myślimy. Psouni przeprowadziła badania na temat ewolucji człowieka. Ich wyniki wskazują, że to jedzenie mięsa przyczyniło się do rozprzestrzenienia się gatunku ludzkiego na ziemi.

Mięsna ewolucja



Okazuje się, że istnieje związek pomiędzy jedzeniem mięsa i czasem karmienia piersią. Polowanie umożliwiło pierwszym ludziom jedzenie mięsa, a jedzenie mięsa skróciło czas karmienia piersią, a zatem także konieczną przerwę w rozmnażaniu – okres pomiędzy urodzeniem jednego a drugiego potomka. Badacze przekonują, że w znaczący sposób wpłynęło to na ewolucję człowieka. Samica szympansa karmi swoje młode przez ok. 4-5 lat, a żyje maksymalnie 60 lat. Kiedy porównamy te dane z informacjami dotyczącymi człowieka, przekonamy się, że pod tym względem ludzie mają większe możliwości rozrodcze. Średni czas karmienia piersią u człowieka wynosi 2 lata i 4 miesiące, a maksymalna długość życia przedstawiciela naszego gatunku wynosi ok. 120 lat.

Mózg ssaka



Krótki okres karmienia piersią u człowieka badacze próbowali wyjaśnić teoriami społecznymi, ale na tym nie poprzestali. Porównali też mózgi dzieci z mózgami innych ssaków. Dzięki temu odkryli, że czas, kiedy dzieci przestają ssać matczyną pierś, pasuje do wzorca tego momentu rozwoju u innych ssaków. Trzeba zaznaczyć, że wykorzystali dane dotyczące mózgu i diety niemal 70 gatunków ssaków – to spora grupa porównawcza. Wyciągnęli następujące wnioski:

Młode wszystkich gatunków przestają ssać, gdy ich mózgi osiągną pełną wielkość. Gatunki mięsożerne mogą przestać karmić młode wcześniej niż gatunki roślinożerne i wszystkożerne. Różnica pomiędzy człowiekiem a małpą polega natomiast na tym, że ludzie jako gatunek są drapieżnikami, a goryle, orangutany i szympansy są roślinożerne lub wszystkożerne.

Źródło: „Rzeczpospolita”, 24.04.12, Krzysztof Urbański /pg

