Co roku powstają nowe leki i opracowywane są nowoczesne metody terapii, które zapewnią osobom z nadciśnieniem czy miażdżycą długie życie w dobrej kondycji. Warto sięgnąć również po sprawdzone preparaty naturalne i zmodyfikować nieco tryb życia. Ale przede wszystkim słuchać swego kardiologa!

Jeśli już stwierdzono u ciebie nadciśnienie czy wysoki poziom cholesterolu, powinnaś być pod stałą opieką lekarza. Ściśle przestrzegaj jego zaleceń. Nie odstawiaj leków ani nie zmieniaj samodzielnie ich dawki nawet, gdy poczujesz się lepiej.

- Jeśli masz podwyższony poziom cholesterolu, zapytaj swojego lekarza o możliwość przyjmowania statyn. To jedne z najnowocześniejszych preparatów, które odkąd zostały wprowadzone, uratowały życie niejednej osobie. Działają przeciwzapalnie, zapobiegają zakrzepom, zmniejszają zatem częstość występowania zawałów serca.

- Udowodniono również, że regularne przyjmowanie niewielkich dawek (ok. 75 mg dziennie) kwasu acetylosalicylowego może pomagać sercu. Poradź się lekarza, czy powinnaś brać preparaty zawierające tę substancję (np. Acard, Aspirin Cardio, Asprocard). Uwaga! Kwasu acetylosalicylowego nie należy stosować przy nadwrażliwości na salicylany, wrzodach, niewydolności wątroby lub nerek.



Sięgnij do natury

Poznano też wiele naturalnych substancji, które pomagają sercu. Obniżają one poziom cholesterolu i ciśnienia, dzięki czemu zmniejszają ryzyko miażdżycy. Oto najważniejsze z nich oraz przykładowe preparaty, w których można je znaleźć.

- Kwas gamma-linolenowy – Olej z wiesiołka (cena ok. 9 zł za 60 szt.), Oeparol (cena ok. 20 zł za 60 szt).

- Lecytyna sojowa – Vita Buerlecithin (cena ok. 20 zł za 250 ml), Lecytyna (cena ok. 14 zł za 37 kaps.).

- Kwasy omega-3 – Omega-3 olej z łososia (cena ok. 16 zł za 120 kaps.). Olimp OMEGA-3 (cena ok. 15 zł za 120 kaps.).

- Allicyna – Alitol (cena ok. 10 zł za 48 kaps.), Bio-Garlic (cena ok. 15 zł za 30 tabl.).

W aptekach można znaleźć również sporo leków ziołowych wspomagających pracę serca. Przed ich zastosowaniem poradź się jednak swego kardiologa.

- Wyciągi z jemioły rozszerzają naczynia krwionośne, ułatwiając przepływ krwi. Działają lekko moczopędnie, co pomaga w walce z nadciśnieniem. Uspokajają też pracę mięśnia sercowego. Intractum Visci (cena ok. 6 zł za 100 ml), Cravisol (cena ok. 8 zł za 100 ml).

- Wyciąg z karczocha obniża poziom cholesterolu, działa przeciwmiażdżycowo. Cynarex (cena ok. 7 zł za 30 tabl.), Cynacholin (cena ok. 10 zł za 100 ml).

- Wyciąg z kwiatostanu głogu rozkurcza naczynia krwionośne, usprawniając krążenie krwi. Poprawia ukrwienie serca. Crateplant (cena 3 zł za 20 kaps.), Cardiosan (cena ok. 4 zł za 100 g).

Zmień styl życia

Już wprowadzenie niewielkich modyfikacji procentuje lepszą kondycją i samopoczuciem.

- Ruszaj się! To najlepsze lekarstwo na schorowane serce. Unikaj jednak zbyt intensywnych ćwiczeń, np. na siłowni. Zapisz się na jogę czy tai-chi lub po prostu regularnie spaceruj.

- Rzuć palenie. Unikaj też zadymionych pomieszczeń. Nawet krótkotrwałe bierne palenie może znacznie zwiększyć ryzyko zawału. Jest tak szkodliwe, jak wypalenie jednego papierosa.

- Stosuj dietę DASH. Unikaj tłuszczów zwierzęcych. Sięgnij też po produkty zawierające sterole i stanole roślinne. Obniżają one poziom cholesterolu. Zastąp masło margarynami Benecol (cena ok. 10 zł za 225 g) lub Flora Pro-Activ (cena ok. 9 zł za 250 g), pij także jogurty tych marek (ceny od 4,50 zł do 8 zł za 400 ml).

- Unikaj słodyczy, zwłaszcza gotowych ciast i ciasteczek. Oprócz cukru zawierają dużo tłuszczów, w tym tzw. kwasy trans, które są równie szkodliwe dla serca, jak smalec czy tłusta śmietana.

5 nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia



1. EKG przez telefon. System pozwalający na nagranie zapisu EKG w dowolnym miejscu, dokładnie w momencie, gdy odczuwane są niepokojące objawy. Dane są przesłane przez telefon do lekarza kardiologa, który ocenia ryzyko zawału. Opieka jest płatna: 65 zł na miesiąc. Na początku trzeba zapłacić 180 zł za wstępną konsultację oraz 80 zł za wprowadzenie do systemu. Dokładne informacje pod numerami telefonów (022) 625 7379 i (022) 326 59 01.

2. Poziom CRP. Oznaczenie poziomu tzw. białka ostrej fazy pozwala ocenić ryzyko zagrożenia atakiem serca. Badanie można wykonać w laboratorium medycznym (koszt 10–30 zł). Najlepiej robić to raz na 2–3 lata. Uwaga! Jednorazowe podniesienie poziomu CRP może być po prostu sygnałem rozwijającej się infekcji, np. grypy.

3. Test na zawał. Do samodzielnego wykonania w domu. Daje wiarygodny wynik już po 20 minutach od rozpoczęcia zawału, cena: ok. 85 zł za 2 testy. Można zamówić w Internecie na stronie www.cardiodetect.pl.

4. Angioplastyka w czasie zawału. Metoda udrożnienia zatkanego naczynia i założenia tzw. stentu – rusztowania zapobiegającego ponownemu zawałowi.

5. Małoinwazyjne operacje. Pozwalają udrożnić zatkane naczynia wieńcowe bez otwierania klatki piersiowej. Lekarze dostają się do serca przez tętnicę udową za pomocą specjalnych cewników.