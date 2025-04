Ostatnim czasem nasz rynek podbijany jest przez masę produktów z krajów orientu. Tradycja chińska cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W szczególności „na czasie” są metody relaksacyjne i medycyna naturalna. Shivamata jest właśnie takim azjatyckim wynalazkiem, dzięki któremu możliwe jest pełne rozluźnienie i terapia bólu...

Jest to kolczasta mata opracowana według tradycyjnych, chińskich preskrypcji. Do tych zasad przyłączono jeszcze terapię moksą (ogrzewanie punktów na ciele za pomocą rośliny zwanej zlatynizowaną moxą lub bylicą pospolitą) i starodawną pielęgnację autorstwa indyjskich joginów.

Jeżeli kolce – to akupresura, ale w postaci nieinwazyjnej. Mata skonstruowana jest z „kwiatków” w liczbie od 210 do 348 kolców. Każdy z tych „kwiatków” ma 27 kolców, jednakowo zaostrzonych.

Gdy się położymy na Shivamacie – ponad sześć tysięcy „kolców” stymuluje tzw. meridiany, czyli punkty i „kanały”, rozlokowane na wybranych partiach ciała...



Dla kogo relaks na Shivamacie?

Ta orientalna mata najbardziej jest znana osobom uprawiającym jogę. Jednak ma już coraz większe rzesze zwolenników. Warto ją wypróbować, jeżeli:

prowadzisz życie w stresie i biegu

masz problemy ze snem: bezsenność, trudności w zasypianiu, wczesne budzenie się, trudność z utrzymaniem ciągłości snu

jesteś nadmiernie spięta/spięty (skurcz mięśni)

czujesz się wiecznie zmęczona/zmęczony, pozbawiona/pozbawiony energii

bolą cię plecy, kark i głowa

masz problemy reumatyczne

chcesz się najzwyczajniej odprężyć i naładować się pozytywną energią

Shivamata jest odpowiednia dla ludzi w każdym wieku, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Gdy ktoś ma wątpliwości co do tego, czy może oddawać się temu rodzajowi relaksacji, najlepiej niech zasięgnie porady lekarza. Odpoczynek na niej nie powinien trwać dłużej niż dwie godziny. Jednak zaleca się by był to 40-45minutowy relaks.

Komu nie jest wskazana?

Nie zaleca się stosować kolczastej maty w przypadku:

ciąży

chorób serca

niedociśnieniu tętniczym

skłonnościami do omdleń

chorób skórnych

gorączki

choroby nowotworowej

skłonności do krwawień

Jak działa ten rodzaj akupresury?

Shivamata działa podobnie do masażu. Dzięki uciskowi na meridiany, zostaje przyspieszone krążenie krwi, a w związku z tym, polepsza się odżywienie i dotlenienie tkanek. Oprócz tego usprawniają się mechanizmy detoksykacji mięśni, skóry i całego organizmu. To wszystko wpływa na wyciszenie naszego rozkojarzonego ustroju, wyrzut hormonów szczęścia: serotoniny i endorfin, działających przeciwbólowo i aktywizująco.

Po takim relaksie przez kilka godzin lub kilka dni, będziemy wyglądać jakbyśmy właśnie przechodzili ospę. Czerwone kropeczki powstałe po kolcach, to właściwy efekt działania Shivamaty – poprawa krążenia.

Shivamata w dzisiejszych czasach, dyktowanych stresem i bieganiną może okazać się dobrym sposobem na odprężenie i osiągnięcie harmonii. Poza tym, dzięki jej właściwościom można zminimalizować lub całkowicie się pozbyć bólu pleców, karku i głowy.

Jeżeli kolce Shivamaty są dla ciebie za ostre, możesz zastosować pewien rodzaj izolacji, np. bawełniany podkoszulek, skarpety. Najlepiej jest przyzwyczaić się do ucisku kolców w ubraniu, a potem dopiero układać się na niej w negliżu.

Fot. i opracowanie na podstawie informacji ze strony: www.shivamata.pl