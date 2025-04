Zdrowie jest najważniejsze



W trakcie całej ciąży twoje zdrowie jest najważniejsze, prawidłowy rozwój dziecka także.

Pierwsza rzeczą, którą powinnaś zrobić, jak tylko dowiesz się że zostaniesz mamą, to bezzwłocznie umówić się na wizytę z lekarzem ginekologiem. On z pewnością odpowie na wszystkie pytania i rozwieje wszelkie wątpliwości, zleci niezbędne badania i opowie o kolejnych etapach ciąży.

Pamiętaj, że jedno spotkanie nie wystarczy! Czekają cię regularne wizyty w gabinecie ginekologicznym. Kobiety na początku ciąży powinny zgłaszać się na kontrole co cztery tygodnie. Po 20. tygodniu ciąży – co trzy, a po 32. – co dwa. W ostatnim etapie ciąży, czyli po 36. tygodniu, przyszłe mamy powinny odwiedzać gabinet lekarski nawet co 5–7 dni.

Który to tydzień? Sprawdź w kalkulatorze tygodnia ciąży!

Pierwsze spotkanie z maleństwem



Początek ciąży to okres bardzo ważny dla rozwoju dziecka – już w trzecim miesiącu rozwoju płodu dobiega końca kształtowanie się jego najważniejszych narządów. Właśnie w tym czasie powinnaś szczególnie pilnować terminów i wykonywać zlecone badania.

„Bardzo istotną rzeczą, o której należy pamiętać i nie można jej przegapić, są badania prenatalne. Przyszła mama może zostać na nie skierowana przez lekarza bądź zgłosić się na nie sama” – mówi dr n. med. Rafał Kocyłowski, lekarz ginekolog, konsultant naukowy Centrum Badań Prenatalnych PreMediCare w Med Polonii. – „Pierwsze badanie należy wykonać w już między 11. a 14. tygodniem ciąży, kolejne pomiędzy 15. a 20. Ostatnie między 20. a 24. tygodniem ciąży”.

Podczas takiej wizyty lekarz wykonuje testy krwi matki oraz USG brzucha. Takie badania to nie tylko pretekst, aby zobaczyć jak wygląda maleństwo. Są one także bardzo istotne ze względów medycznych. Dzięki takim badaniom lekarz może się przyjrzeć jak rozwija się dziecko i wykluczyć wiele chorób, m.in.: schorzenia serca, kręgosłupa, bezczaszkowie, zagrożenie przedwczesnym porodem, nadciśnienie czy nieprawidłowy wzrost płodu. „Takie profilaktyczne badania pozwalają nie tylko sprawdzić, czy kolejne etapy rozwoju dziecka przebiegają prawidłowo, ale także szybko zareagować na wykrytą wadę i jeszcze w łonie matki rozpocząć leczenie. Dlatego każda przyszła mama powinna wykonać badania prenatalne” – mówi dr n. med. Rafał Kocyłowski.

Zobacz też: Jak kobiety w ciąży dbają o zdrowie?

Przygotowania przed rozwiązaniem



Jeśli jesteś już pod stałą opieką lekarza i regularnie wykonujesz wszystkie zlecone przez niego badania, możesz skupić się na przygotowaniu twojego mieszkania do przywitania maleństwa. Warto zaplanować przemeblowanie sypialni tak, aby chociaż na kilka pierwszych tygodni wstawić do niej łóżeczko noworodka. Dobrym pomysłem jest też spotkanie z rodziną czy znajomymi, którzy niedawno odchowali swoje maleństwa. Mogą nam posłużyć nie tylko radą, ale także odstąpić wiele potrzebnych rzeczy, z których wyrosły już ich dzieci.

Pamiętajmy, aby w trzecim trymestrze kupić też podstawowe rzeczy dla malucha: kosmetyki dla dziecka, pieluszki, butelki, ubranka. Będą nam one niezbędne podczas pierwszych dni maleństwa w domu. Należy się też dowiedzieć, jakie rzeczy powinniśmy ze sobą przywieźć do szpitala. Spakujmy torbę według dokładnych wytycznych i bądźmy gotowi na kilka tygodni przed wyznaczonym terminem porodu.

„Należy pamiętać, że ciąża nie ma dokładnej daty rozwiązania. Termin, który podaje nam lekarz, jest szacunkowy, a poród może nastąpić nawet kilkanaście dni szybciej lub później” – mówi dr n. med. Rafał Kocyłowski. – „Badania prenatalne pozwalają nam jednak doprecyzować termin porodu, a dzięki tym wykonanym między 11. a 14. tygodniem ciąży lekarz może także dokładniej określić wiek dziecka”.

Czekając na dziecko, mamy na głowie wiele spraw: zakupy, aranżacja wnętrz, wybór imienia. Jednak pamiętajmy, że w natłoku obowiązków najważniejsze jest zdrowie i to ono zawsze powinno być naszym priorytetem.

Źródło: materiały prasowe/JM

