Gra hormonalna rozpoczynająca się w momencie zapłodnienia jest odpowiedzialna za zmiany w organizmie kobiety, które pośrednio mogą dowodzić zajścia w ciążę. Obiektywnego potwierdzenia może jedynie dokonać lekarz ginekolog-położnik w gabinecie lekarskim.

Brak miesiączki

Ciążę można już podejrzewać w momencie nie wystąpienia miesiączki w spodziewanym terminie – z tej zależności mogą skorzystać kobiety miesiączkujące regularnie. Warto wspomnieć, że część kobiet nie dochodzi do całkowitego zahamowania miesiączkowania – krwawienia mogą być obecne w czasie I trymestru ciąży.

Subiektywne odczucia

Reklama

Już na samym początku ciąży część kobiet zauważa wzmożoną tkliwość piersi, ich powiększenie oraz świąd brodawek.

Najbardziej uciążliwym objawem współwystępującym z ciążą są poranne nudności i wymioty.

i wymioty. Powiększanie się macicy powoduje ucisk na pęcherz moczowy – pojawia się uczucie ucisku nad spojeniem łonowym, a wraz z nim – częste oddawanie moczu.

na pęcherz moczowy – pojawia się uczucie ucisku nad spojeniem łonowym, a wraz z nim – częste oddawanie moczu. Niespecyficznymi objawami ciąży mogą być: zmęczenie, senność i omdlenia.

Ruchy płodu wyczuwalne przez przyszłą mamę są tez przypuszczalnymi objawami ciąży. Ruchy mogą być odczuwalne jako „trzepotanie”, „bąbelki” lub po prostu przypominać ruchy perystaltyczne jelit. Mogą być wyczuwalne przez kobietę już od 16. tygodnia ciąży – jeśli jest po raz kolejny w ciąży, lub nieco później, ok. 18. tygodnia ciąży u kobiety ciężarnej po raz pierwszy.

Prawdopodobne objawy

Objawy prawdopodobne również nie upoważniają do potwierdzenia ciąży. Jest nim np. powiększenie obwodu brzucha, które najczęściej może być przyczyną wzrostu wagi z innych przyczyn niż ciąża. U ciężarnych powiększenie obwodu brzucha jest zauważalne dopiero od ok. 12. tygodnia ciąży, kiedy to powiększona macica przemieszcza jelita ku górze.

Polecamy: Objawy ciąży

Specyficzne są także zmiany w obrębie szyjki macicy, możliwe do zaobserwowania w czasie badania ginekologicznego. Są to następujące objawy:

Chadwicka – purpurowe zabarwieniu błony śluzowej pochwy i części pochwowej szyjki macicy;

Piskáčka - uwypuklenie jednego rogu macicy spowodowane implantacją jaja płodowego;

Hegara I - rozpulchnieniu cieśni macicy;

Hegara II - fałdowanie się przedniej ściany trzonu macicy.

Reklama

Potwierdzeniem faktu bycia w ciąży może być dodatni wynik testu ciążowego. Testy dostępne na rynku cechują się dużą czułością – nie oznacza to jednak, że 100%. Dodatni wynik testu nie potwierdza ciąży w 100%, gdyż może być to jedynie (chociaż rzadko) objaw wskazujący na patologię. Tak samo ujemny wynik testu ciążowego nie wyklucza faktu zajścia w ciążę.

Ciąża na 100%

Ciąże może obiektywnie potwierdzić jedynie doświadczony położnik. W tym celu może wysłuchać tętna płodu za pomocą specjalnego aparatu, wyczuć samodzielnie ruchy płodu lub uwidocznić rozwijający się płód w badaniu ultrasonograficznym. Czynność serca płodu może być wysłuchana już około 17. tygodnia ciąży u szczupłej kobiety. Wyczucie ruchów płodu przez powłoki brzuszne przez badającego jest możliwe dopiero w III trymestrze ciąży. Najwięcej emocji przyszłej mamie dostarcza badanie ultrasonograficzne – uwidocznienie zarodka na wczesnym etapie ciąży jest możliwe ok. 5 tygodni po zapłodnieniu.

Polecamy: Pierwsze tygodnie ciąży - początek nowego życia