Zgaga to uczucie nieprzyjemnego lub bolesnego pieczenia za mostkiem w tzw. dołku sercowym, opisywane zwykle jako palenie. Ból towarzyszący zgadze może promieniować do gardła, barku, pleców czy szczęki. Dolegliwość jest częstym objawem choroby refluksowej przełyku. Do pojawienia się zgagi przyczyniają się np. zjedzenie obfitego, tłustego lub kwaśnego posiłku, leżenie po jedzeniu czy stresujący tryb życia. Zgadze sprzyja też picie alkoholu. Jak złagodzić ten nieprzyjemny objaw?

Spis treści:

Zgaga po alkoholu jest częstym objawem. Picie napojów procentowych, zwłaszcza w dużych ilościach, jest szkodliwe dla układu pokarmowego i zaburza jego pracę.

Alkohol przyczynia się do zgagi z kilku powodów:

Badania wskazują, że picie alkoholu przyczynia się do rozwoju chorób układu pokarmowego, których zgaga może być objawem. Jak wskazują naukowcy na łamach pisma American Journal of Gastroenterology, alkohol powoduje powierzchniowe zapalenie błony śluzowej żołądka i przewlekłe zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka. Jest potencjalną przyczyną choroby refluksowej przełyku. Picie alkoholu wpływa również negatywnie na zdolność wchłaniania składników odżywczych. Jest także czynnikiem ryzyka raka żołądka, przełyku i jelita grubego.

Według badań każdy alkohol może wpływać na rozwój zgagi. Kwaśne napoje alkoholowe bardziej sprzyjają nasileniu problemu poprzez zwiększanie kwasowości w żołądku.

Oczywiście najlepszym sposobem na zgagę po alkoholu jest ograniczanie jego spożycia, czyli zapobieganie. Jeżeli jednak problem już zaistniał, to jest kilka działań, które pomogą złagodzić zgagę po alkoholu.

Warto pamiętać, że osoby z chorobą refluksową przełyku powinny w ogóle unikać spożywania alkoholu lub mocno go ograniczać.