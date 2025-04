Szacuje się, że w I trymestrze ciąży zgagę ma 22% kobiet, a w III trymestrze ponad 70% ciężarnych. To nieprzyjemne uczucie pieczenia w nadbrzuszu i przełyku, które powstaje wskutek zarzucania treści żołądkowej. Zgaga może też objawiać się bólem w okolicy żołądka (zwłaszcza po schyleniu się lub po wstaniu z pozycji leżącej), promieniującym do przełyku, żuchwy lub szyi. Niekiedy pojawia się odczucie goryczy w ustach, cofanie się kwaśnego lub słonego płynu i odbijanie.

Jedną z głównych przyczyn wystąpienia zgagi w ciąży są zmiany hormonalne w organizmie przyszłej mamy. Na skutek działania progesteronu dochodzi do rozluźnienia błony mięśniowej przewodu pokarmowego. Nie jest on w stanie zatrzymać wszystkich soków trawiennych i następuje przedostawanie się ich do przełyku.

Gdy zgaga pojawia się w późniejszym okresie ciąży, może być ona spowodowana uciskiem powiększającej się macicy na żołądek i jelita. Zgaga w ciąży może także być spowodowana zbyt dużą ilością przybranych przez kobietę kilogramów.

Dolegliwości mogą powodować również emocje związane ze zmęczeniem oraz stresem, które towarzysza kobiecie ciężarnej.

Zgaga w ciąży chociaż jest uciążliwa, to nie jest niebezpieczna dla kobiety, ani dla dziecka. Można jej zapobiegać, trzymając się kilku zasad:

Jedz powoli, dokładnie przeżuwając każdy kęs.

Nie przejadaj się, ale też unikaj głodu. Lepiej jeść mniej, a częściej.

Po posiłku pozwól sobie na krótki odpoczynek w pozycji siedzącej.

Kolację zjadaj przynajmniej 2 godziny przed pójściem spać.

Nie jedz dań pikantnych, smażonych, tłustych, kwaśnych i bardzo gorących.

Staraj się unikać cukru i słodyczy.

Zrezygnuj z kawy, mocnej herbaty, napojów gazowanych i słodzonych.

Unikaj potraw instant, np. zup w proszku.

Schylając się, zginaj kolana (unikaj zginania się w pasie).

Zasypiaj w pozycji półsiedzącej (klatka piersiowa i głowa nieco wyżej niż reszta ciała).

Staraj się, by ubrania nie uciskały brzucha i talii.

Unikaj stresowych sytuacji.

Niektóre środki na zgagę dostępne w aptekach nie są polecane kobietom ciężarnym, dlatego najlepiej najpierw poszukać czegoś w swojej kuchni, co może pomóc na zgagę w ciąży, np.:

szklanka ciepłego mleka,

jogurt lub kefir,

migdały,

kleik z siemienia lnianego (łyżeczkę siemienia zalać 1/2 szklanki wrzątku, ostudzić i wypić)

ciasteczka imbirowe lub napar z korzenia imbiru.

Warto też spisać na kartce, po czym występują nieprzyjemne dolegliwości, a później unikać tych produktów.

Jeśli domowe sposoby zawodzą, ostatnią deską ratunku przy zgadze w ciąży mogą okazać się leki dostępne bez recepty, które neutralizują kwasy żołądkowe. Przed zażyciem należy przeczytać uważnie ulotkę lub zapytać farmaceutę, czy specyfik nadaje się dla kobiet w ciąży.

Gdy zgaga nie pozwala normalnie funkcjonować i pojawiają się inne niepokojące objawy, trzeba zgłosić się do lekarza.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 10.02.2012.

