Gdy pali zgaga

Zgaga to częsty problem, z którym duża część z nas ma niemałe doświadczenie. Dopada zwykle po spożyciu posiłku, zwykle takiego, który wpływa pobudzająco na ściany żołądka, zwiększając w nim wydzielanie kwasu solnego. Stąd też tak nieprzyjemne objawy w okolicach żołądka i przełyku.

Czy to zgaga?

Uczucie pieczenia i palenia w okolicach nadbrzusza i przełyku, to typowy obraz zgagi. Niektórzy odczuwają również nieprzyjemny kwaśny smak w ustach, odbijania, chrypkę (podrażnienie kwasem solnym), a niekiedy też przewlekły kaszel. Zgaga bywa przyczyną nieprzyjemnego zapachu z ust, zaraz po obudzeniu.

Co wywołuje zgagę?

Na pojawienie się zgagi ma wpływ wiele różnych czynników. Zwykle są to błędy żywieniowe oraz niewłaściwa postawa w pracy i odpoczynku, sporty w których żołądek jest „odwrócony do góry nogami” oraz stres i życie w biegu.

Produkty, które w największym stopniu przyczyniają się do wystąpienia nadkwaśności i związanej z tym zgagi to:

alkohol, kawa, herbata, cola, napoje energetyczne, mięta

czekolada

owoce cytrusowe i kwaśne soki, napoje gazowane

pikantne i tłuste potrawy, ocet

żywność konserwowana

pomidory, kiszona kapusta, kiszone ogórki, cebula

orzeszki ziemne, chipsy

wypieki drożdżowe

Zgaga dopada też osoby z nadwagą, otyłością, palące papierosy i kobiety w ciąży (ze względu na zwiększenie ciśnienia w jamie brzusznej). Co istotne, zgaga jest objawem m.in. choroby refluksowej żołądka, która polega na zarzucaniu kwaśnej treści żołądkowej do przełyku, przez rozkurczony wpust żołądka (miejsce łączące przełyk z żołądkiem), a także przepukliny rozworu przełykowego, stanach zapalnych żołądka i wzmożonej produkcji kwasu solnego.

Samo pieczenie zamostkowe, zlokalizowane w nadbrzuszu jest często lekceważone przez ludzi, a niestety może stanowić symptom zawału mięśnia sercowego.

Jak jej zapobiegać?

Po pierwsze należy wykluczyć przyczynę, która u nas wywołuje ten objaw, a więc zrezygnować z potraw i zachowań, które wzmagają wydzielanie soku żołądkowego, zawierającego kwas solny. Trzeba pamiętać, aby nie udawać się na odpoczynek w pozycji leżącej zaraz po spożyciu posiłku. Przez 2-3h powinno się przebywać w pozycji siedzącej lub stojącej, tak by nie obniżać poziomu klatki piersiowej. Do snu lepiej układać górną połowę ciała wyżej niż poziom żołądka, a ostatni posiłek zjeść minimum 2 godziny przed pójściem spać. Warto też zrezygnować z obfitych posiłków na rzecz częstszych, mniejszych objętościowo dań. Dla zminimalizowania wystąpienia zgagi należałoby zrezygnować z używek, szczególnie tytoniu i alkoholu, a także unormować masę ciała. Trzeba też zwrócić uwagę na sposób przyjmowania leków bez recepty, gdyż np. niesterydowe leki przeciwzapalne (kwas acetylosalicylowy, ibuprofen, ketoprofen) często są przyczyną zgagi.



Walka ze zgagą

Kiedy zaczyna nam dokuczać nieprzyjemne palenie i kwaśne odbijanie, można zastosować kilka łagodzących te objawy sposobów. Środkami domowymi, które przynoszą ulgę są produkty spożywcze o charakterze zasadowym lub obojętnym. Może być to woda źródlana, przegotowana, ciepła z dodatkiem łyżeczki sody oczyszczonej, mleko (jedynie chwilowo, gdyż zawiera białko, które aktywuje enzymy trawienne), napary ziołowe, np. z dziurawca, żywokostu. Ulgę przynosi również zjedzenie kilku migdałów.

Istnieją też leki dostępne bez recepty, pomocne w łagodzeniu zgagi. Bez recepty dostaniemy środki alkalizujące sok żołądkowy. Do tej grupy należą związki glinu, magnezu i wapnia (Maalox, Manti, Reannie, Gastrinal, Alusal, Alumag). Działają szybko, ale niestety krótko. Są też leki hamujące wydzielanie soków żołądkowych, blokujące receptory histaminowe w żołądku. Przykładem jest ranitydyna (Ranigast, Ranisan, Zantac, Ranitil), działa do około 12 godzin.

Medykamentami dostępnymi na receptę jest np. omeprazol (Gasec, Helicid, Polprazol, Bioprazol – dostępny bez recepty) i pantoprazol (Controloc, Contix), zaliczające się do inhibitorów pompy protonowej. Działają około 12 do 20 godzin.

Kiedy trzeba udać się do lekarza?

Po poradę do lekarza trzeba się udać wówczas, gdy palenie w przełyku występuje więcej niż dwa razy w tygodniu, odczuwany jest ból w przełyku, a także wtedy gdy upośledzone zostaje połykanie. Należy sobie przypomnieć od jakiego czasu dokucza nam zgaga i jakie aktywności ją nasilają. Lekarz ustali postępowanie diagnostyczne i dalsze leczenie.

Katarzyna Ziaja