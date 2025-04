Od wprowadzenia ostrzejszych przepisów dotyczących palenia papierosów w miejscach publicznych minęło już 7 miesięcy. Mimo odczuwalnych przez palaczy ograniczeń (w szpitalach brak palarni, w pociągach nie ma wagonów dla palaczy, w klubach i restauracjach muszą być specjalnie wydzielone pomieszczenia) nie zrezygnowali oni z korzystania tych miejsc. 4% badanych deklaruje, że znacznie częściej chodzi do klubów, dyskotek i restauracji, ale należy zaznaczyć, że to jednak głównie niepalący.

Najnowsze badania CBOS-u, przeprowadzone między 5-11 maja na reprezentatywnej grupie 1189 dorosłych Polaków, pokazują, że co piąty (21%) palacz przyznaje się do ograniczenia liczby papierosów ze względu na zakaz. Wzrosła również liczba zwolenników nowych przepisów (82%), choć wciąż co szósty Polak jest przeciwny.

O ile Polacy godzili się na zakazy palenia w szpitalach, środkach transportu, kinach, teatrach, o tyle trudniej było im zaakceptować odniesienie ostrzejszych przepisów do restauracji, klubów i pubów. Mimo początkowych oporów również w tym aspekcie wzrosła liczba zwolenników zakazu z 67% do 78%.

W Polsce papierosy pali wciąż jedna trzecia dorosłej populacji a zakaz dotyczący palenia a ulicach i chodnikach poparło tylko 31% badanych.

Źródło: „Gazeta Wyborcza, 14.06.2011/mn

