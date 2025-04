Natychmiastowe efekty palenia

Po pierwsze, każdy palacz ma problemy natury estetycznej - śmierdzi dymem (przesiąknięte są ubrania i włosy), pojawia się żółty osad na zębach oraz żółte plamy na opuszkach palców, oddech staje się nieświeży.

Po drugie, nikotyna niekorzystnie wpływa na kondycję włosów, skóry i paznokci. Cera staje się ziemista, a z czasem zestarzeje się szybciej niż u niepalących. Włosy i paznokcie są suche, łamliwe i daleko im do zdrowego wyglądu.

Po trzecie osoby palące są bardziej narażone na częste infekcje układu oddechowego, a także w przypadku astmatyków, na częstsze i cięższe zaostrzenia choroby.

Skutki wieloletniego palenia

Odległe skutki palenia tytoniu są znacznie poważniejsze. Przede wszystkim długotrwałe palenie powoduje, że człowiek jest coraz bardziej uzależniony i nie może rzucić, mimo że jest świadomy szkodliwości papierosów.

Najpoważniejszą konsekwencją palenia jest rak płuc, zazwyczaj prowadzący do śmierci. Dym tytoniowy powoduje zmiany w oskrzelach, co skutkuje u wielu palaczy powstaniem przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, która objawia się przewlekłym kaszlem i dusznością, aż w końcu prowadzi do niewydolności oddechowej.

Palenie zwiększa także ryzyko chorób serca i naczyń. Może być także przyczyną nowotworów krtani, tchawicy, trzustki, żołądka, pęcherza moczowego czy szyjki macicy. Ponadto, często powoduje rozwój choroby wrzodowej.

Jeśli palacz spróbowałby spojrzeć obiektywnie na wszystkie za i przeciw paleniu, dostrzegłby że tych pierwszych nie ma w ogóle. Są inne sposoby na radzenie sobie ze stresem oraz na tzw. „wyluzowanie”. Nie warto starać się imponować rówieśnikom, konsekwencje mogą być bardzo poważne. Lepiej nie zaczynać palić – rzucić jest naprawdę trudno.

