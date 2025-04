Spis treści:

Marskość wątroby to nieodwracalne późne stadium postępujących chorób wątroby (np. wirusowego zapalenia wątroby, alkoholowego lub niealkoholowego stłuszczenia wątroby). Marskość wątroby polega na zmianach w budowie tego narządu i powstawaniu bliznowatej tkanki łącznej. W rezultacie dochodzi do postępującego włóknienia, martwicy komórek wątroby z powodu ich niedokrwienia i niewydolności tego narządu. Wątroba przestaje usuwać toksyny z organizmu, nie metabolizuje leków i składników odżywczych, przestaje produkować żółć niezbędną do trawienia.

Marskość wątroby postępuje przez lata. Początkowo nie daje objawów lub manifestuje się nietypowymi symptomami takimi jak np. wzdęcia, utrata apetytu, gorzki smak w ustach. Postęp choroby wiąże się z pojawieniem się coraz bardziej utrudniających funkcjonowanie powikłań.

Rozpoznanie wodobrzusza, żółtaczki, encefalopatii wątrobowej, krwawienia z żylaków lub raka wątrobowokomórkowego u chorego oznacza przejście z fazy wyrównanej, do fazy niewyrównanej marskości. Bez leczenia marskości wątroby człowiek nie jest w stanie przeżyć.

Marskość wątroby to poważna choroba, która bez leczenia prowadzi do zgonu. Jest 9. co do częstości przyczyną śmierci ogólnie i 5. przyczyną zgonów u osób w wieku 45–65 lat. Głównymi przyczynami śmierci z powodu marskości wątroby są powikłania takie jak:

samoistne bakteryjne zapalenie otrzewnej,

krwotok z żylaków,

wodobrzusze,

rak wątroby,

zespół wątrobowo-nerkowy,

zespół wątrobowo-płucny.

W schyłkowym okresie marskości wątroby może pojawić się skaza krwotoczna, śpiączka wątrobowa i obrzęki ciała. U chorego występuje duże ryzyko krwawień. Objawy, które pojawiają się przed śmiercią to:

zmęczenie,

obrzęk jamy brzusznej,

trudności w oddychaniu,

żółtaczka,

świąd skóry,

krwawienie z dróg pokarmowych,

wymioty,

splątanie, dezorientacja.

Oczekiwana długość życia w przypadku marskości wątroby zależy m.in. od tego, w jakim stopniu wątroba jest uszkodzona. Szacuje się, że u pacjentów z wyrównaną marskością wątroby (kiedy nie rozwinęły się poważne powikłania) szansa przeżycia 10 lat wynosi ok. 47%. W przypadku marskości niewyrównanej 5-letnia szansa na przeżycie wynosi ok. 16%, a 10-letnia jest bliska zeru. Niestety wiele osób o istnieniu choroby dowiaduje się w momencie, gdy rozwinęły się już powikłania.

Rokowanie w marskości wątroby można oszacować w oparciu o skalę Childa-Turcotte'a-Pugha (CTP), która wykorzystuje wskaźniki takie jak stężenie bilirubiny, albuminy, wodobrzusze i inne.

Marskość wątroby w klasie A – roczne i dwuletnie przeżycia dla tych klas wynoszą 100% i 85%,

Marskość wątroby w klasie B – roczne i dwuletnie przeżycia wynoszą 80% i 60%,

Marskość wątroby w klasie C – roczne i dwuletnie przeżycia wynoszą 45% i 35%.

Najlepsze rokowania występują u pacjentów, u których rozpoznano chorobę wcześnie, jeszcze przed procesem bliznowacenia i którzy zrezygnowali całkowicie z alkoholu.

Osoby, które pomyślnie przeszły operację przeszczepienia wątroby, mają roczne i pięcioletnie szanse przeżycia odpowiednio około 85% i 72%. Przy czym trzeba dodać, że po przeszczepieniu może wystąpić nawrót schorzenia wątroby.

Jest to choroba postępująca i nieodwracalna, dlatego celem leczenia jest przede wszystkim zahamowanie dalszych zmian w wątrobie oraz eliminowanie objawów. Może to polegać na leczeniu choroby, która doprowadziła do marskości. W zaawansowanych stadiach ratunkiem dla chorego jest wyłącznie przeszczepienie tego narządu. We wcześniejszych etapach schorzenia można zatrzymać postęp choroby.

