Wątroba pełni w naszym organizmie bardzo istotne funkcje. Do najważniejszych jej zadań z pewnością zaliczyć można:

wytwarzanie, gromadzenie i uwalnianie glukozy,

przekształcanie węglowodanów i białka w tłuszcze,

gromadzenie zapasów witaminy A, D i B12,

wytwarzanie żółci,

neutralizacje toksyn,

przetwarzanie zużytych czerwonych krwinek,

syntezę mocznika,

filtracja wirusów i bakterii.

Wątroba jest jednym z największych gruczołów w organizmie człowieka. Waży 1500-1700 g (u mężczyzn) oraz 1300-1500 g (u kobiet). Wątroba znajduje się w górnej części jamy brzusznej, w prawym podżebrzu.

Fragment wątroby może jednak dochodzić nawet do lewego podżebrza. Wątroba sąsiaduje m.in. z przeponą, żołądkiem oraz jelitami. Lokalizacja wątroby nie jest jednak stała. Organ zrośnięty jest z przeponą, co powoduje, że podczas oddychania wątroba może zmienić swoje miejsce.

Wątroba z powodu dużej zawartości krwi ma kolor czerwony. W 80% składa się z komórek wątrobowych - hepatocytów. Zbudowana jest z 4 płatów. To:

prawy, lewy, czworoboczny, ogoniasty.

Przede wszystkim należy zdawać sobie sprawę, że wątroba należy do gruczołów nieunerwionych. Oznacza to, że nie możliwe jest to, aby bolała. Bóle, przez pacjentów określane jako bóle wątroby, związane mogą być jedynie z uciskiem, jaki powiększona wątroba wywierać może na sąsiadujące tkanki i błonę surowiczą, nazywaną inaczej torebką wątrobową.

Objawy choroby wątroby początkowo przebiegać mogą bez żadnych nieprzyjemnych dolegliwości. Następnie, w zależności od choroby, u pacjenta pojawić się może ból w prawym boku oraz:

gorączka,

brak apetytu,

nudności,

wymioty,

bóle mięśni,

bóle stawów,

swędzenie skóry.

Powyższe objawy nie są jednak wystarczająco charakterystyczne i często są przez pacjentów bagatelizowane lub tłumaczone zupełnie inną dolegliwością, np. infekcją. Zdarza się jednak, że u chorego pojawia się dodatkowo żółtaczka, która zwykle zwraca uwagę pacjenta.

W przypadku zaawansowanych i nieleczonych chorób wątroby (chodzi np. o marskość wątroby) pojawić się mogą już nieco bardziej charakterystyczne objawy. To na przykład:

ciemny kolor moczu,

odbarwiony stolec,

krwawienia z przewodu pokarmowego,

liczne wybroczyny,

cukrzyca typu 2,

insulinooporność.

Ból w okolicy wątroby pojawić się może np. po ciężkostrawnym i tłustym posiłku (wątroba musi pracować znacznie ciężej i wydzielić więcej żółci, aby strawić tego typu pokarm) lub po wypiciu alkoholu. W przypadku zdrowej wątroby, tego typu bóle mijają jednak samoistnie.

Ból odczuwany jako wątroby może się również pojawić w przypadku zatrucia pokarmowego. Zwykle towarzyszy mu biegunka, wymioty i nudności.

Inne przyczyny bólu w okolicy wątroby:

Marskość wątroby - czyli postępujące zwłóknienie miąższu w wątrobie , które może nieodwracalnie zniszczyć wątrobę. Należy pamiętać, że choroba najszybciej postępuje u osób nadużywających alkohol. Zdarza się, że podczas marskości wątroby dochodzi do poważnych zaburzeń neurologicznych - nawet do śpiączki. W takim wypadku pacjent ma bardzo małe szanse na przeżycie.

, które może nieodwracalnie zniszczyć wątrobę. Należy pamiętać, że choroba najszybciej postępuje u osób nadużywających alkohol. Zdarza się, że podczas marskości wątroby dochodzi do poważnych zaburzeń neurologicznych - nawet do śpiączki. W takim wypadku pacjent ma bardzo małe szanse na przeżycie. Zapalenie wątroby - czyli stan zapalny najczęściej wynikający z obecności wirusów, nadużywania alkoholu lub nieprawidłowej diety.

Zapalenie dróg żółciowych - to stan zapalny przewodów zlokalizowanych poza wątrobą, który może doprowadzić do marskość wątroby. Może skutkować zniszczeniem dróg żółciowych, a następnie nawet do zastoju żółci.

- to stan zapalny przewodów zlokalizowanych poza wątrobą, który może doprowadzić do marskość wątroby. Może skutkować zniszczeniem dróg żółciowych, a następnie nawet do zastoju żółci. Kolka żółciowa - czyli nagły promieniujący ból, który powoduje kamica nerkowa.

