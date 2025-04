Wątroba to jeden z najważniejszych narządów w organizmie. Niestety, tłuste jedzenie oraz alkohol bywają dla niej bardzo niebezpieczne. Prowadzić mogą do jej stłuszczenia, czyli do gromadzenia się w komórkach (hepatocytach) drobin tłuszczu. Dlatego warto wiedzieć, jak rozpoznać pierwsze objawy i na czym polega diagnostyka i leczenie stłuszczenia wątroby!

Jakie są objawy stłuszczenia wątroby?

Niewielkie stłuszczenie często mija bezobjawowo. Przy większym możesz odczuwać:

przewlekłe zmęczenie i senność,

ucisk lub ból z prawej strony pod żebrem.

Jeśli do tego masz w talii ponad 88 cm (to zwiększa u kobiet ryzyko problemów z wątrobą!), lepiej wybierz się do lekarza pierwszego kontaktu i opowiedz mu o swoich objawach.

Jakie badania potwierdzą stłuszczenie wątroby?

Aby sprawdzić, co się dzieje z wątrobą, trzeba wykonać USG jamy brzusznej i badanie krwi:

Na czym polega leczenie stłuszczenia wątroby?

Podstawą leczenia stłuszczenia wątroby jest dieta niskokaloryczna z ograniczeniem cukrów prostych i tłuszczów, pozwalająca na systematyczny spadek masy ciała. Drugim ważnym elementem terapii jest regularna aktywność fizyczna (najlepiej 45 minut każdego dnia). Połączenie tych dwóch elementów terapii daje pierwsze efekty już po dwóch miesiącach stosowania – zmniejsza się uczucie uciskania po żebrem, poprawia się też ogólne samopoczucie.

Na podstawie artykułu Agnieszki Czechowskiej z Pani Domu