Marskość wątroby jest końcowym stadium wielu przewlekłych chorób wątroby. W jej przebiegu dochodzi do zmian zwyrodnieniowych i ogniskowej martwicy komórek tego narządu. Jakie rokowania ma chory?

Marskość wątroby – co grozi choremu?

Marskość wątroby to problem, który dotyczy 4-10% populacji. Tak naprawdę nie wiadomo dokładnie, ile osób żyje z marskością, ponieważ stan ten często diagnozuje się dopiero po śmierci. Marskość jest 9. co do częstości przyczyną zgonów i 5. przyczyną zgonów w grupie osób w przedziale wiekowym 45-65 lat. Mężczyźni chorują dwa razy częściej niż kobiety.

W marskości wątroby w narządzie tworzą się zbliznowacenia, które mogą utrudniać przepływ krwi, a w efekcie prowadzić do dalszej degeneracji. Chora wątroba przestaje działać: nie usuwa z organizmu toksyn, nie produkuje białek, które regulują ważne procesy oraz nie przetwarza hormonów, składników odżywczych czy leków.

Do marskości wątroby doprowadzić może wiele chorób przewlekłych, w tym przewlekłe zapalenie wątroby, choroby autoimmunologiczne, zaburzenia metaboliczne czy alkoholizm.

Szacuje się, że nawet 40% chorych nie zdaje sobie sprawy, że ma marskość wątroby, ponieważ stan ten może nie dawać żadnych objawów lub objawy te mogą być niewielkie. Wielu chorych diagnozowanych jest przez przypadek lub wtedy, gdy rozwiną się u nich powikłania marskości.

Marskość wątroby – rokowania

Rokowanie w marskości wątroby zależy od stanu chorego, tego, kiedy podjął leczenie i jak ono przebiega.

Rokowanie przy marskości wątroby co do 5 letniego przeżycia u chorych bez objawów niewyrównania procesu chorobowego wynosi 90%. W przypadku niewyrównanej marskości konieczny jest przeszczep wątroby. Jeśli zaś pacjenci mają encefalopatię wątrobową, przeżywalność ocenia się na bliską zeru.

Wiele zależy od powikłań, które pojawią się przy marskości – jedną z częstych jest rak wątrobowokomórkowy – jeden z najczęściej występujących nowotworów na świecie. Można go wyleczyć przez wycięcie i przeszczep wątroby. Jeśli dojdzie do przerzutów, rokowanie jest złe, a leczenie przyjmuje charakter paliatywny.

