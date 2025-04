Afty (powodujące aftozę) to bolesne owrzodzenia w śluzówce jamy ustnej, języka lub warg. Towarzyszy im stan zapalny. Powstają z różnych przyczyn. Jeśli jednak rozwijają się częściej niż raz w roku, konieczna jest porada lekarska. Pamiętajmy też, że afta to nie pleśniawka.

Reklama

Jak wyglądają afty?

Afty są widocznymi zmianami na błonie śluzowej. Ich cechy charakterystyczne to:

biały nalot na powierzchni owrzodzenia

bolesność zmiany i jej okolic

owrzodzenie jest płytkie

zwykle jest mała (około 5mm średnicy)

mogą pojawiać się w skupiskach lub pojedynczo

goją się samoistnie po kilku dniach

Dlaczego afty się pojawiają?

Istnieje całe mnóstwo przyczyn powstawania aft w jamie ustnej. Główne z nich to: gorączka,

nadmiar stresu,

konserwanty z żywności,

alergie,

przygryzanie śluzówek,

podrażnienie substancjami chemicznymi,

zmiany hormonalne,

zaburzenia odporności,

infekcja wirusem HIV,

białaczki, a

nemia z niedoboru żelaza i kwasu foliowego,

niedobór witaminy B12,

stany zapalne jelit

niektóre, silne antybiotyki

czynnik rodzinny

Jak zapobiegać aftom?

Oto kilka wskazówek dzięki którym zmniejszymy ryzyko powstawania aft:

unikanie produktów spożywczych bardzo przetworzonych, jak np. chipsy, fast-food

wdrożenie urozmaiconej diety, pokrywającej zapotrzebowanie na witaminę A, E, C, B12 i kwas foliowy oraz żelazo

dokładna toaleta jamy ustnej niedrażniącymi pastami do zębów (stymulowanie wydzielania dezynfekującej z natury śliny)

stosowanie probiotyków podczas antybiotykoterapii

Sposoby na afty

Reklama

Aby zmniejszyć objawy związane z pojawieniem się aft można stosować tabletki do ssania np. Orofar Max, Septolette, Sebidin (koszt około 10-15 zł) oraz specjalne preparaty do pędzlowania i higieny jamy ustnej (np. Aphtin, Oralsept – ok. 8-18 zł). Dostępne są także w aptekach specjalne żele (np. Lips, Dezaftan med – ok. 7-13 zł) i pasty na afty (Solcoseryl, Stomatovis – ok. 25-35 zł). Pomocne jest również płukanie jamy ustnej naparem z szałwii lub rumianku.