Ból skroni przy dotyku może być objawem zapalenia tętnic skroniowych, zwanego zespołem Hortona. To rzadka choroba. Objawia się bólem głowy i tkliwością skroni. Chory np. nie może nosić czapki, spać na boku lub dotykać skroni, gdyż to potęguje ból. Ból ma charakter kłujący lub tętniący, czyli nasila się z każdym uderzeniem tętna. W bolesnym miejscu może pojawić się zaczerwienienie i obrzmienie.

Te dolegliwości przypisywane są czasem uderzeniu skroni lub niewygodnej pozycji podczas snu. Dlatego wiele osób zwleka z wizytą u lekarza czekając, aż dolegliwości same miną. Pod zaczerwienioną skórą można wyczuć podłużne zgrubienie – to chora tętnica skroniowa.

Zapalenie tętnicy skroniowej rozwija się czasami w ciągu kilku tygodni. Przez ten czas ból skroni i głowy narasta. Stan zapalny może objąć również inne tętnicze, np. szyjne, kręgową.

Dlaczego rozwija się zapalenie tętnicy skroniowej?

Przyczyną choroby jest nieprawidłowe działanie układu odpornościowego. U zdrowej osoby układ ten zajmuje się obroną przed różnymi zarazkami oraz nowotworami. Czasem zdarzają mu się pomyłki. Zamiast np. bakterii atakuje wtedy własne zdrowe komórki, w tym przypadku budujące tętnicę skroniową. Dlatego ulega ona zmianom zapalnym. To prowadzi do krzepnięcia krwi przy ścianie naczynia i ograniczenia drożności naczynia.

Oprócz bólu skroni przy dotyku przy zapaleniu tętnicy skroniowej mogą wystąpić inne objawy:

ból żuchwy w takcie przeżuwania i mówienia,

silne nawracające bóle głowy,

problemy ze wzrokiem: podwójne widzenie lub nagła bezbolesna utrata widzenia w jednym lub obu oczach,

objawy przypominające grypę,

zmęczenie,

utrata wagi,

obniżony nastrój, depresja.

U niemal połowy osób z zapaleniem tętnicy skroniowej rozwijają się dolegliwości reumatyczne. Pacjenci skarżą się wówczas na sztywność i bóle stawów.

Zapalenie tętnic skroniowych najczęściej dotyczy osób po 50. roku życia, szczególnie kobiet. Nie oznacza to, że nigdy nie zapadają na nie młodzi mężczyźni. Jednak takie sytuacje należą do rzadkości.

Przede wszystkim nie wolno bagatelizować bólu skroni przy dotyku, tylko trzeba zgłosić się do lekarza. W zależności od wyników badania w gabinecie, lekarz może zlecić kolejne badania diagnostyczne, najczęściej USG skroni. Wykonuje się również biopsję tętnicy skroniowej, czyli pobranie fragmentu do badania histopatologicznego. W przypadku problemów ze wzrokiem, konieczna jest wizyta u okulisty.

Jeśli dokucza nam ból skroni przy dotyku, to cennych informacji dostarcza również badanie krwi, w którym zwykle podwyższone jest OB powyżej 50 mm/h (norma do 8 u mężczyzn i 12 u kobiet), wysokie jest też CRP (norma 0,08 – 3,1 mg/l). Wątpliwości co do choroby ostatecznie rozstrzyga pobranie wycinka tętnicy i zbadanie go pod mikroskopem.

Jeśli dokucza nam ból skroni przy dotyku, to nie leczmy się na własną rękę. Zapalenie tętnicy skroniowej wymaga przyjmowania leków sterydowych o działaniu przeciwzapalnym, które przepisze lekarz. Ból ustępuje często już w trzecim dniu przyjmowania leków, jednak kuracja musi trwać kilka miesięcy lub nawet lat. W przeciwnym razie grożą nawroty i powikłania choroby. Właściwe leczenie nie tylko uwalnia od dolegliwości, ale także zabezpiecza przed groźnymi powikłaniami.

Jednym z najgroźniejszych powikłań jest nagła i nieodwracalna ślepota. Dochodzi do niej w przypadku rozprzestrzeniania się zapalenia na tętnice doprowadzające krew do oczu. Znacznie rzadziej może dojść do zawału serca lub udaru mózgu.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 20.12.2010.

