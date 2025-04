Czego nam Tata nigdy nie powie o swoim zdrowiu?

23 czerwca corocznie w Polsce od 1965 roku obchodzony jest Dzień Ojca, ale nie jest tak popularny i świętowany jak Dzień Matki.

Tradycja tegoż święta przywędrowała do nas zza Oceanu. Jest to okazja do zwrócenia uwagi na rolę ojca w życiu dzieci oraz do wyrażenia szacunku wobec niego i trudu, jaki wkłada w utrzymanie familii i wychowanie swoich potomków. Często jako głowa rodziny dźwiga na swoich barkach odpowiedzialność za dobrobyt rodziny. Dzieciom doskwiera jego brak, gdyż w pogoni za pracą nie ma go na tyle by się nim mogły nacieszyć. Jednak ostatnio zauważa się tendencje odwrotne... To ojcowie przejmują role mam. Oni zajmują się dziećmi i domem, podczas gdy ich partnerka realizuje swoje zawodowe marzenia...

Jednak powróćmy do tematyki artykułu. Skupmy się na zdrowiu naszych Ojców... Niestety jako mężczyźni często wstydzą się przyznać do ułomności swojego organizmu. Ciało z przybywaniem lat niestety traci swe pewne funkcje. Także organizm mężczyzny ulega nieodwracalnym przemianom, które mniej lub bardziej dają o sobie znać. Tatusiowie często lekceważą sygnały, jakie wysyła im ich organizm. Oto wybrane dolegliwości, mogące świadczyć o toczących się patologiach, wymagających konsultacji medycznej:

Nadciśnienie

Może przebiegać nie dając objawów z ciała, a jedynym symptomem jest wartość ciśnienia powyżej 140/90 mmHg. Natomiast, gdy już pojawia się szumy uszne, bóle i zawroty głowy, osłabienie lub pobudzenie oraz bóle w klatce i uczucie kołatania, konieczna będzie bezzwłoczna konsultacja kardiologiczna. Przyczyny rozwoju tej choroby nie zostały do końca poznane, ale wiąże się je z rodzinnym przekazywaniem i niezdrowym stylem życia (za dużo soli w diecie, alkohol, tytoń, dieta bogatotłuszczowa, brak ruchu). Istotna jest kontrola ciśnienia np. raz w miesiącu, jeżeli nie ma innych objawów.

Arytmie

Manifestują się „zwariowanym” biciem serca, często określanym jako „kołatanie”, „mocne bicie serca”, „świadomość bicia serca”, „kłucie”, „zatrzymywanie” i „przeskakiwanie rytmu serca”. Towarzyszy temu m. in. osłabienie, duszność przy wysiłku fizycznym, omdlenia i bóle głowy oraz zaburzenia snu. Rodzajami arytmii są: częstoskurcze (migotania przedsionków i komór) oraz skurcze dodatkowe. Konieczna jest diagnostyka kardiologiczna.

Miażdżyca

Obejmuje ona tętnice, czyli te naczynia, które odpowiadają za odżywienie tkanek. Za jej przyczynę uważa się odkładanie cholesterolu w świetle naczynia, cukrzycę, palenie papierosów, nadciśnienie i stresowe życie oraz zaburzenia krzepnięcia i niektóre infekcje. Zatkanie naczynia powoduje niedokrwienie i niedożywienie tkanek lub narządów, co skutkuje ich martwicą, którą usuwa się chirurgicznie (np. przeszczepy, amputacje). Objawami mogą być: chromanie przestankowe (ostry, silny ból podczas chodzenia, ustępujący po odpoczynku), zimna, blada lub sina i podatna na skaleczenia skóra oraz brak tętna na zajętych tętnicach (w poważniejszych przypadkach). Miażdżyca często prowadzi do zawałów serca, udarów mózgu oraz zatorów płucnych. Ta choroba wymaga konsultacji u chirurga ogólnego lub naczyniowego.

Żylaki

To patologie dotyczące żył, czyli naczyń, które odprowadzają krew z ciała do serca. Objawiają się zmianami w naczyniach krwionośnych i na skórze, w postaci poskręcanych i wystających żył, a nawet owrzodzeń. Obserwuje się także obrzęki, uczucie ciężkości nóg, szybsze ich męczenie, ból i kurcze łydek oraz ocieplenie kończyny. Żylaki mogą być także przyczyną zatorów płucnych oraz udarów. Tu również będzie potrzebna wizyta u chirurga / chirurga naczyniowego.

Hipercholesterolemia i cukrzyca

Zarówno podwyższony poziom cholesterolu jaki i cukru jest niekorzystny dla zdrowia. Cholesterol niszczy nasz układ sercowo-naczyniowy, ale jest także przydatny naszemu organizmowi w małych ilościach do ułatwienia wchłaniania witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, przemiany witaminy D3 i produkcji hormonów. Cukrzyca z kolei prowadzi do wielu powikłań np. neuropatia, angiopatia, nefropatia, czy śpiączka. Istotne są kontrolne badania krwi na poziom cholesterolu i glukozy. Jeśli nie są podwyższone, warto je wykonywać co roku. Hipercholesterolemię i cukrzycę należy leczyć pod kierunkiem lekarza internisty, specjalisty od chorób metabolicznych. W przypadku cukrzycy, lekarzem jest diabetolog.

Chrapanie

Ten objaw nie tylko jest uciążliwy dla nas, ale także dla osoby, która go prezentuje. Polega ono na wibrowaniu pewnych struktur w gardle podczas wydechu. Może stanowić to objaw niebezpiecznego bezdechu śródsennego, który bywa przyczyną m. in udarów niedokrwiennych. Jego przyczynami często mogą być: polipy nosa, anomalie twarzoczaszki (krzywa przegroda nosa), powiększone migdałki i języczek, otyłość, nadmierne spożywanie alkoholu i leków nasennych przed snem. Pomocna może okazać się konsultacja laryngologiczna.

Dolegliwości gruczołu krokowego i objawy nietrzymania moczu

Występowanie przerostu tego gruczołu zwiększa się wraz z wiekiem. Objawami wskazującymi na przerost są: częstomocz, oddawanie moczu nocą, ból przy opróżnianiu pęcherza, nagłe parcia i trudności z wstrzymywaniem oddawania moczu. Mogą się także ujawnić symptomy utrudniające oddawanie moczu, jak np.: przerywany i cienki strumień moczu, wydłużony czas oddawania moczu z trudnościami w rozpoczęciu tej czynności oraz zatrzymanie i zaleganie moczu w pęcherzu (infekcje). Przerost gruczołu może prowadzić do powstania nietrzymania moczu, w postaci nieświadomego jego wypływania, np. na skutek zwiększenia ciśnienia w jamie brzusznej (kichanie).

Palenie w brzuchu

Ten objaw także nie powinien być lekceważony. W zależności od przyjmowania posiłków ból w postaci kłucia może towarzyszyć nadżerkom w żołądku i dwunastnicy. Silniejsze bóle pojawiają się w chorobie wrzodowej. Objawy pojawiające się po spożyciu posiłku, mogą sygnalizować wrzody żołądka. Natomiast bóle głodowe, dominujące w nocy i rano występują we wrzodach dwunastnicy. Występowanie wrzodów łączy się z infekcją Helicobacter pyroli. Przydatna okaże się wizyta u gastroenterologa oraz wykonanie badania endoskopowego (gastroskopii).

Istnieje niebezpieczeństwo perforacji wrzodu, czyli jego pęknięcia. Może wówczas dojść do niebezpiecznego krwotoku i zapalenia otrzewnej, które manifestuje się ostrym bólem („jakby ktoś wbił nóż”) i twardym, „deskowatym” brzuchem. Jest to stan wymagający leczenia chirurgicznego.



Zaparcia i krwawienie z odbytu

Na skutek błędów dietetycznych i upośledzonej motoryki jelit może dojść do powstania utrudniających funkcjonowanie zaparć. Często twarde masy kałowe uszkadzają śluzówkę odbytu i co objawia się podkrwawianiem. W takim przypadku zapewne pomocna będzie zmiana diety na bogatoresztkową (z błonnikiem), z dużą ilością płynów oraz zwiększenie aktywności fizycznej i suplementacja probiotyków. Jednak krwawienie z odbytu może mieć także inne przyczyny, jak np. żylaki odbytu, hemoroidy, szczelina odbytu, polipy i uchyłki jelita, zapalenia np. wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choroba Leśniowskiego-Crohna oraz nowotwory. Niezbędna jest wizyta w poradni proktologicznej lub chirurgicznej.

Ból kręgosłupa

Związany jest z dotychczas wykonywaną pracą i trzymaniem prawidłowej postawy. Mężczyźni często nieumiejętnie dźwigają ciężary, które w prosty i zdrowy sposób można przenieść bez większego wysiłku. Za często używają oni mięśni samych rąk i pleców. Korzystne jest przenoszenie, jak i podnoszenie przedmiotów pracując na ugiętych nogach i z wyprostowanymi plecami. Bóle pleców można łagodzić zabiegami fizykoterapeutycznymi, masażami i ćwiczeniami wzmacniającymi gorset mięśniowy. Istotne jest także odciążanie pleców przez dobór właściwego krzesła zapewniającego podparcie lędźwi lub podkładanie pod nie małej poduszki lub wałka, podczas siedzenia we fotelu lub na kanapie. Pozycją łagodzącą bóle pleców jest zwykle pozycja na boku z podkurczonymi nogami (zwiniecie się w kłębek). Bóle pleców mogą mieć jednak różną etiologię, która wiąże się np. z wypadaniem dysków, osteoporozą, uciskiem na korzenie nerwowe, guzami rdzenia i przepuklinami. Warto wówczas zasięgnąć porady u ortopedy i neurologa.

Każdy z nas chce jak najdłużej cieszyć się obecnością taty. Jego zdrowie i możliwość przeżywania w miarę zdrowej starości zapewne jest dla nas ważne. Delikatnie postarajmy się wskazywać na objawy, które nas zaniepokoiły w stanie zdrowia taty. Zachęćmy go także do kontrolnych wizyt u specjalistów. Być może zaoszczędzi mu to niepotrzebnego cierpienia i uspokoi.

Katarzyna Ziaja