Najlepiej znamy jedynie żylaki kończyn dolnych. Jakoś rzadziej mamy do czynienia z innymi lub też ze względu na strefę intymną i w dodatku płeć męską, jak zwykle sprawa zostaje przemilczana. Niestety, każda choroba typowo męska, podobnie jak ich profilaktyka jest nagłaśniana w minimalnym stopniu. Czyżby stereotyp mężczyzny-twardziela mógłby rzeczywiście odgrywać w tym aspekcie dużą rolę?

Panowie wstydzą się przyznać do bólu, do tego że źle się czują. Z trudem się wybierają do lekarza, tym bardziej do urologa. Jeżeli już jest bardzo źle, a boleści nie do zniesienia, wówczas wtedy szukają pomocy w gabinecie lekarskim. Albo po dobroci, albo siłą za głowę zaciągnięci przez troskliwe partnerki, które nie mogą już znieść widoku cierpiącego mężczyzny.

Kto i jak choruje?

Taką krępującą chorobą męską są żylaki powrózka nasiennego (łac. varicocele). Pojawiają się zazwyczaj u młodych mężczyzn, głównie po 12 roku życia. Występują u co 6-7 mężczyzny, a u 30-40% panów szukających pomocy w przypadku niepłodności, stanowią jej przyczynę. Żylaki powrózka nasiennego to efekt niewydolności lub wrodzonego braku zastawek w żyłach jądrowych. Powoduje to pogorszenie opróżniania naczyń żylnych z krwi i zaleganie jej w naczyniach. To z kolei wpływa na powiększenie się żył i pojawienie późniejszych dyskomfortów w obrębie worka mosznowego.

Żylaki powrózka nasiennego głównie występują po lewej stronie, z uwagi na odrębności anatomiczne naczyń żylnych. Lewa żyła jądrowa uchodzi do żyły nerkowej lewej, a ta dopiero do żyły głównej dolnej. Poza tym lewa żyła jądrowa ma długość około 40-45 cm, co czyni ją jedną z najdłuższych żył organizmu. Prawa żyła jądrowa wpada bezpośrednio do żyły głównej dolnej. Jeżeli żylaki pojawiają się po prawej stronie, sprawa może mieć bardziej skomplikowane przyczyny i stanowić objaw innej choroby, jak np. guzy w miednicy lub jamie brzusznej.

Symptomy żylaków powrózka nasiennego:



na początku brak objawów lub ich słabe wyrażenie, np. tępy ból, uczucie ciążenia w okolicy pachwiny i moszny, nasilające się w pozycji stojącej lub leżącej, a także podczas wzwodu

wyczuwalne palcami „zgrubienia” żył, miękkie guzki w okolicy nad jądrem, nie występujące przy drugim jądrze

ocieplenie moszny – uczucie różnie nasilonego „palenia” w jądrach, „ciepłe jądra”

brak pozytywnych efektów w staraniu się o dziecko

Przegrzane, niedotlenione jądra, do których cofa się krew z nerek posiadająca różne substancje działające na nie niekorzystnie, przyczyniają się do zaburzeń ich pracy. Różnica temperatur między ciałem mężczyzny i jądrami u zdrowych mężczyzn wynosi około 4°C, natomiast u mężczyzn z żylakami różnica ta jest bardzo mała i może wynosić nawet 0,1°C. Upośledza to wytwarzanie i dojrzewanie plemników, stąd też problemy z płodnością, aż do całkowitej niepłodności.

Jak wygląda diagnostyka i leczenie tych żylaków?

Pierwszy etap to przejście przez wizytę u urologa, który dokonuje badania palpacyjnego. Lekarz dotyka jąder w pozycji stojącej i ocenia wzrokiem żylaki. Jądro często jest obniżone i ułożone poziomo, a żyły nad nim, są wyczuwalne dotykiem dając wrażenie „worka z glistami”.

Istnieją trzy stopnie żylaków; w I są one słabo wyczuwalne dotykiem, ale pojawiają się w pozycji stojącej, zwłaszcza po napięciu brzucha, w II są już trochę widoczne i wyczuwalne dotykiem, powiększają się przy napinaniu brzucha, w III stopniu żylaki są wydatne i widoczne gołym okiem, zniekształcają wizualnie worek mosznowy.

Oprócz badania fizykalnego, wykonuje się także USG z uwidocznieniem przepływu wstecznego krwi oraz badanie nasienia (ocena plemników pod względem ich ilości, budowy i ruchliwości).

Leczenie żylaków jest operacyjne, różnymi metodami, także laparoskopową. Wskazaniami do zabiegu są:

dolegliwości bólowe utrudniające funkcjonowanie

nasilanie się stopnia zaawansowania żylaków

wykazane w dwóch badaniach nieprawidłowości w nasieniu

zahamowanie wzrostu objętości jąder po stronie zmian żylnych u nastolatków plus I i II stopień zaawansowania choroby.

Na podstawie informacji ze strony www.po40.pl

Katarzyna Ziaja