7 sposobów na chrapanie. Jak szybko pozbyć się problemu?

Szybkie sposoby na chrapanie to m.in. spraye do nosa, opaski na klatkę piersiową lub głowę, aparat do ust na chrapanie, wszycie piłeczki do tenisa w piżamę, a u niektórych osób leki przeciwalergiczne. Czasami wyleczenie chrapania wymaga czasu, np. gdy należy schudnąć albo zmienić swoje nawyki.