Spis treści:

Reklama

Żylaki nóg to rozszerzenia żył powierzchniowych (znajdujących się tuż pod skórą) objawiające się widocznymi poskręcanymi wybrzuszeniami na nogach.

Przyczyną powstawania żylaków jest niewydolność układu zastawek żylnych. Proces ten rozwija się latami w wyniku różnych czynników, w tym stojącego lub siedzącego trybu pracy, palenia papierosów, nadwagi.

Żylaki są nie tylko widocznymi zniekształceniami, ale też mogą powodować różne dolegliwości:

ból,

obrzęki,

uczucie ciężkich nóg,

rozpieranie, pieczenie nóg,

dyskomfort w kończynach.

Żylaki są sygnałem alarmowym, że krew nie przepływa prawidłowo. Z czasem może dojść do zapalenia żylaków oraz powikłań związanych z niewydolnością krążenia. Dlatego lepiej nie lekceważyć nawet niewielkich zmian na nogach. Można posiłkować się naturalnymi metodami leczenia. Jest wiele domowych sposobów na żylaki, a niektóre z nich stosowały już nasze babcie.

Kasztanowiec to jedna z najpopularniejszych roślin leczniczych stosowanych na żylaki. Związki kasztanowca poprawiają krążenie żylne i limfatyczne, zwiększają elastyczność naczyń krwionośnych, działają przeciwzapalnie i zmniejszają obrzęki nóg. Zapobiegają również powikłaniom żylaków, takim jak np. zakrzepowe zapalenie żył.

Korzystny wpływ kasztanowca na żylaki jest zasługą zawartych w roślinie związków: escyny, eskuliny i garbników. Zastosowanie w lecznictwie mają nasiona, kwiat i kora drzewa. Dzisiaj w aptekach i sklepach zielarskich można kupić leki, np. w formie tabletek lub maści, zawierające wyciągi z kasztanowca. Można też samodzielnie w domu przygotować nalewkę, odwar lub napar na żylaki z tej popularnej rośliny.

fot. Wyciąg z kasztanowca pomaga przy żylakach / Adobe Stock, schankz

Nalewka z kasztanowca na żylaki

Nalewkę z kwiatów kasztanowca można stosować doustnie lub miejscowo na żylaki.

Składniki:

garść suszonych kwiatów kasztanowca (można kupić w sklepie zielarskim),

10 niedojrzałych kasztanów (zbiera się je w lipcu),

litr wódki,

słój,

butelki z ciemnego szkła.

Sposób przygotowania:

Rozgnieć garść suszonych kwiatów kasztanowca, rozdrobnij (posiekaj) dziesięć niedojrzałych kasztanów. Włóż wszystko do słoja, wymieszaj i zalej czterema szklankami wódki. Odstaw na 14 dni. Co dwa dni potrząsaj słojem, aby dobrze wymieszać jego zawartość. Po 14 dniach płyn przelej przez podwójny filtr do kawy i rozlej do czystych butelek, najlepiej z ciemnego szkła. Nalewkę przechowuj w ciemnym miejscu.

Pij dwa razy dziennie po 10–20 kropli. Nalewką możesz również smarować łydki.

Napar z kasztanowca na żylaki

W łagodzeniu żylaków stosuje się również napar z kwiatów kasztanowca. Aby go przygotować, 1 łyżkę suszonych kwiatów kasztanowca zalej szklanką wrzątku i parz 10 minut. W przypadku żylaków zaleca się picie naparu 3 razy dziennie po ½ szklanki przez co najmniej tydzień. Przed kolejną kuracją trzeba zrobić kilkutygodniową przerwę.

Odwar z kasztanowca na żylaki

Do przygotowania odwaru potrzebujesz kory kasztanowca. Jest dostępna w sklepach zielarskich. 1 łyżkę kory kasztanowca zalej 2 szklankami wody i gotuj przez 20 minut na małym ogniu. Po przestudzeniu odwar należy pić 2 razy dziennie po ½ szklanki przez 2 tygodnie. Po kilku tygodniach kurację można powtórzyć.

Aby zmniejszyć żylaki oraz zapobiec obrzękom i stanom zapalnym, warto stosować kompresy na żylaki na bazie ziół. Sprawdzi się w tym celu odwar z mieszanki:

nagietka,

kłącza tataraku,

kwiatów kasztanowca,

liścia babki lancetowatej,

ziela drapacza.

Po 2 łyżki ziół trzeba zalać 2 szklankami wody i gotować przez 5 minut, następnie odstawić na 30 minut. Okłady na żylaki z przygotowanego odwaru nakłada się 2 razy dziennie: rano i wieczorem.

fot. Nagietek to naturalny środek na żylaki / Adobe Stock, Anna Khomulo

Nasze babcie na żylaki polecały ocet jabłkowy. Ma on poprawiać krążenie krwi i oczyszczać organizm z toksyn (jeśli pijemy na czczo 1-2 łyżek rozcieńczonych w szklance wody). W stosowaniu miejscowym nierozcieńczony ocet jabłkowy należy nakładać na żylaki i delikatnie wsmarować. Czynność powtarzać dwa razy dziennie. Chociaż nie ma badań potwierdzających skuteczność zastosowania octu na żylaki, to jednak nie powinien on nam również zaszkodzić. Czytaj też: Ocet jabłkowy na stawy i reumatyzm

Masowanie nóg pozwala zmniejszyć dolegliwości związane z żylakami i usprawnić krążenie w kończynach. Masaż należy wykonywać w kierunku od stóp aż do bioder, aby usprawnić przepływ krwi. Przed masażem na ręce możesz nałożyć oliwę albo olej.

Babcinym sposobem na żylaki jest też naprzemienne polewanie nóg zimną i ciepłą wodą, oraz kąpiel nóg (przynajmniej do połowy łydek) w wodzie z solą. Kuracja polega na polewaniu (lub moczeniu) kończyn ciepłą wodą przez 1-2 minut, następnie zimną wodą 30 sekund i powtarzaniu tej czynności przez 10-15 minut.

Ta hydroterapia zapobiega powstawaniu żylaków, usprawnia krążenie i zmniejsza ból oraz obrzęk nóg. Pamiętaj, aby unikać gorących kąpieli i sauny przy żylakach, ponieważ mogą nasilać problem.

Chociaż babcine sposoby na żylaki mogą być pomocne w zapobieganiu żylakom i łagodzeniu bólu i obrzęku, to jednak zawsze należy skonsultować się z lekarzem, jeśli zauważmy u siebie problem. Najlepiej udać się do chirurga naczyniowego.

Żylaki świadczą o utrudnionym przepływie krwi i mogą być zwiastunem rozwoju groźnej zakrzepicy żył głębokich. Dzięki wczesnej interwencji możemy zapobiec też innym groźnym powikłaniom, takim jak zapalenie żył czy zatorowość płucna.

Istnieje wiele nowoczesnych metod leczenia żylaków oraz badań diagnostycznych, które sprawdzą stan naszych naczyń krwionośnych – zarówno tych powierzchniowych, jak i głębokich. Warto o nie dopytać.

Reklama

Czytaj także:

Zapalenie żylaków – przyczyny, objawy i leczenie

Pajączki - jak się ich pozbyć? Najskuteczniejsze sposoby na pękające naczynka

Ból łydek – przyczyny i sposoby leczenia