Jak ruch wpływa na organizm?

Postęp nauki i techniki pozwolił na odciążenie pracy ludzi poprzez zastosowanie różnych maszyn i urządzeń. Niestety także nawet najmniejsze czynności można już wykonać za pomocą wyręczających nasze mięśnie wynalazkach. Wygoda bierze niestety górę nad zdrowiem...

O tym, że ruch jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka i, że jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania człowieka, wszyscy doskonale wiemy. Wysiłek fizyczny nie jest obojętny dla naszego ustroju. Wywiera wpływ na wszystkie organy. Nie tylko oddziałuje na ciało, lecz także na ducha. Odpowiednio „dawkowany” pozwoli nam na zachowanie sił witalnych przez długie lata. Oto jak wysiłek fizyczny wpływa na główne układy organizmu:

Układ krążenia

Zauważono, że systematyczne ćwiczenia fizyczne poprawiają pojemność wyrzutową serca, zwiększając ją, a więc serce jest w stanie przepompować więcej krwi. Stopniowo i regularnie uprawiane ćwiczenia mogą zapobiec wielu chorobom kardiologicznym, jak np. choroba wieńcowa, niewydolność, nadciśnienie, a także miażdżycy.

Układ oddechowy

Zwiększa się pojemność płuc oraz siła mięśni oddechowych, co poprawia jakość wdechu i wydechu. Organizm jest lepiej zaopatrzony w tlen i efektywniej go wychwytuje. Daje to wiele korzyści dla organizmu, choćby przez usprawnienie przebiegu różnych procesów biologicznych i poprawę samopoczucia.

Układ nerwowy

Systematyczny wysiłek fizyczny sprzyja tworzeniu się dodatkowych „nitek” nerwów. Wpływa także pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy, polepsza pamięć, zdolność uczenia się i reakcje organizmu na bodźce. Bierze udział w kształtowaniu tzw „pamięci ruchowej”, co ma zastosowanie m.in. w rehabilitacji chorych leżących, np. wykonywanie w pozycji leżącej nogami pacjenta ruchów chodzenia, po to by zapobiec zjawisku „zapominania” tej czynności. Ruch pomaga ćwiczyć równowagę i koordynację, a także jest świetnym sposobem na rozładowanie stresu i negatywnych emocji.

Układ ruchu

Systematyczny, umiarkowany i stopniowy wysiłek fizyczny wpływa na kształtowanie się, zwiększanie wydolności, siły i masy mięśni. Poprawia też ich ukrwienie i odżywienie, detoksykację oraz niweluje napięcie mięśniowe. W stawach zwiększa się ruchomość, kształtują się ich powierzchnie oraz uelastyczniają się i wzmacniają struktury stabilizujące stawy. Ćwiczenia fizyczne wpływają na utrzymanie prawidłowej, prostej postawy ciała i na zgrabne i szybkie wykonywanie czynności.

Dodatkowo, ruch poprawia motorykę układu pokarmowego, przyspiesza przemianę materii i proces wydalania – tak więc zapobiega lub niweluje zaparcia oraz sprzyja osiągnięciu zgrabnej sylwetki. Wpływa też na polepszenie pracy narządów i całej gospodarki hormonalnej. Obniża poziom glukozy i złego cholesterolu we krwi. Zwiększa też produkcję czerwonych krwinek – erytrocytów. Jest też czynnikiem stymulującym odporność.

Ruch jeszcze wpływa na nasze samopoczucie, gdyż podczas wysiłku wytwarzane są endorfiny, znane powszechnie jako „hormony szczęścia”, które łagodzą ból, poprawiają nastrój i pozytywnie pobudzają nasz organizm.

Katarzyna Ziaja