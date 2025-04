Obliczanie masy ciała

Często zastanawiamy się, czy nasz ciężar ciała jest prawidłowy. Na ogół swoje gabaryty oceniamy za bardzo surowo, co skutkuje podejmowaniem się prób zrzucenia – w naszym mniemaniu – zbędnych kilogramów. Stosujemy róże diety. Jedni podchodzą do problemu odpowiedzialnie, a drudzy testują coraz to nowe diety, których twórcy nie mają za wiele wspólnego z dietetyką czy medycyną.