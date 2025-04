Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat obserwujemy niezwykle dynamiczny rozwój medycyny estetycznej. Coraz więcej osób decyduje się na zabiegi poprawiające wygląd. Żyjemy bowiem w czasach, w których nasz wizerunek często odgrywa kluczową rolę w drodze do sukcesu zawodowego.

Trend ten nie dotyczy jedynie zabiegów redukujących zmarszczki, korekcji biustu czy nosa. Prawdziwy boom nastąpił w dziedzinie stomatologii estetycznej, gdzie najpowszechniej stosowanym zabiegiem jest wybielanie zębów.

Trudno się temu dziwić, skoro, jak pokazują badania, aż 70% z nas podczas rozmowy zwraca uwagę u rozmówcy właśnie na zęby.

Zdrowy uśmiech – wizytówka sukcesu

Nie od dziś wiadomo, że biały uśmiech jest odbierany przez otoczenie nie tylko jako oznaka zdrowia, ale i przejaw dbania o siebie.

– Obecnie coraz więcej osób poddaje się wybielaniu zębów oraz innym zabiegom poprawiającym estetykę uśmiechu. Wynika to na pewno z większej świadomości społeczeństwa oraz łatwiejszego dostępu do nowoczesnych i bezbolesnych metod leczenia stomatologicznego. Wiemy, że piękny uśmiech jest naszą wizytówką, poprawia nasze relacje osobiste i zawodowe – mówi Grażyna Antosiewicz, higienistka stomatologiczna z Kliniki Implantologii i Stomatologii Estetycznej dr Borczyka w Katowicach.

Starożytni piłowali, my wybielamy

O biel zębów dbano już w starożytności. Choć sposoby, takie jak szlifowanie ich pilnikiem, szorowanie popiołem czy… płukanie moczem, wydają się dla nas szokujące, to kiedyś były powszechnie stosowane.

– Współczesne metody wybielania zębów oparte są na zastosowaniu specjalnych żeli ze składnikami utleniającymi, które wybielają przebarwienia powstałe na zębach. Metody te oddziałują tylko na przebarwienia, nie ingerując w tkanki zęba, dlatego są w pełni bezpieczne. Pacjentom zalecamy stosowanie metody, która polega na wykonaniu indywidualnie dopasowanych nakładek na zęby, do których pacjent aplikuje żel i nakłada je na 6-8 godzin, najlepiej na noc. Proces trwa około 8-10 nocy. Efekt takiego wybielania utrzymuje się nawet przez 5 lat. Decydując się na taki zabieg, należy pamiętać, że wypełnienia w zębach nie ulegają wybieleniu, tak więc po zakończonym procesie należy wymienić wszystkie plomby znajdujące się w strefie estetycznej. Czas stabilizacji koloru po wybielaniu to około 14 dni, czyli do wymiany wypełnień można przystąpić dopiero po upływie tego czasu. Wtedy barwę uzupełnień można idealnie dopasować do nowego odcienia – informuje Joanna Gruszka, higienistka stomatologiczna z kliniki dr Borczyka w Katowicach.

Co więcej, zwykle po wybielaniu zęby nie wracają już do pierwotnej barwy, więc na całe życie pozostają już w pewnym stopniu jaśniejsze.

– Częstotliwość wykonywania zabiegu zależy wyłącznie od decyzji pacjenta. Jeśli pacjent uważa, że jego zęby straciły już efekt wybielania, wówczas można powtórzyć zabieg. Oczywiście wszystko w granicach rozsądku. Z reguły wybielanie powtarza się co kilka lat – tłumaczy Joanna Gruszka.

Wybielanie pod nadzorem

To, co do niedawna stanowiło domenę głównie gwiazd filmowych, nie jest już uznawane za niepotrzebny snobizm, a biały i zdrowy uśmiech może się okazać dla wielu przepustką do sukcesu. W drogeriach jest cała gama past i preparatów oferujących szybki efekt uzyskania białych zębów. Preparaty te nie działają tak silnie jak profesjonalne żele wybielające – są one natomiast skuteczne w podtrzymywaniu bieli zębów uzyskanej przez profesjonalne wybielanie.

Gdy decydujemy się na wybielanie, najlepiej skonsultować się wcześniej ze stomatologiem, który, biorąc pod uwagę stan naszego uzębienia, poleci najbezpieczniejszą dla nas metodę. Jeśli w strefie estetycznej posiadamy zniszczone zęby, wówczas zamiast wybielania lekarz może polecić wykonanie koron porcelanowych, które nie tylko poprawią estetykę zębów, ale również wzmocnią je i ochronią przed ewentualnymi pęknięciami lub złamaniem.

Natomiast w przypadku mocno przebarwionych zębów, w których wybielanie mogłoby nie przynieść oczekiwanych rezultatów, alternatywą jest wykonanie licówek porcelanowych.

Warto też pamiętać, że aby uzyskać najlepsze efekty wybielania, konieczne jest najpierw usunięcie zalegającego na zębach kamienia i osadu – zabieg wykonywany jest w gabinecie higienistki stomatologicznej. Tak więc zanim podejmiemy decyzję o odświeżeniu bieli naszych zębów, skontrolujmy ich stan u dentysty.

