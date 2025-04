Jaki wpływ ma witamina D na zęby?

Prof. dr hab. n. med. Danuta Chlebna-Sokół: Witamina D ma taki sam wpływ na zęby, jak na kości, czyli bardzo korzystny. Jest to witamina niezbędna dla minerału, a ten minerał jest zarówno podstawowym składnikiem naszych kości, jak i zębów. To jedna z niewielu witamin, którą można określić jako wzrostową, ponieważ kiedy kości i zęby rosną (głównie u dzieci), jej brak wywołuje poważne zaburzenia. Trudno tu mówić o chorobie, nie udowodniono, że jej brak wiąże się z próchnicą, ale wiadomo, że jest niezbędna do składu fluoroapatytu. Witamina D to związek, który odpowiada za wbudowywanie w zęby wapnia. Wapń jest budulcem, a witamina D jest „murarzem”.

Szczególnie ważna jest u dzieci. Dlaczego?

Prof. dr hab. n. med. Danuta Chlebna-Sokół: Ponieważ u dzieci rosną nowe zęby, tworzą się i rozwijają mleczaki, a później zęby stałe. U dorosłych warto, by minerał ten był w komplecie, ale jest mniej potrzebny. U dzieci bez witaminy D zęby nie mają odpowiednio wykształconego szkliwa, odpowiedniego kształtu i wielkości zębów.

A czy dorośli też muszą dostarczać sobie tej witaminy?

Prof. dr hab. n. med. Danuta Chlebna-Sokół: Tak, ale u dorosłych jest ona bardziej potrzebna kościom i do wielu innych procesów. Udowodniono, że witamina D pomaga zapobiegać wielu chorobom, a w przypadku łuszczycy używa się jej do leczenia. Ma działanie plejotropowe – w każdym narządzie i układzie działa inaczej (zapobiega chorobom nowotworowym, zapobiega chorobom kości i zębów, jest potrzebna dla prawidłowej czynności serca oraz naczyń). Jej działanie jest więc bardzo szerokie. Dorośli powinni ją stosować jako suplement.

W jaki sposób dostarczać organizmowi tę witaminę?

Prof. dr hab. n. med. Danuta Chlebna-Sokół: Są trzy jej źródła: powstaje w skórze pod wpływem prowitaminy (potrzeba do tego słońca), jest w produktach żywnościowych (ryby morskie, podroby, odrobina w mleku i maśle), a także w suplementach (tabletki, krople). Jesienią i zimą nie mamy co liczyć na pierwsze z tych źródeł. Drugie – witamina D z pożywienia – wiąże się z regularnym spożywaniem np. ryb morskich. Pozostają suplementy. Poleca się je też dzieciom od połowy października do kwietnia (niekoniecznie codziennie). Musimy pamiętać, że niedobór witaminy D jest groźny dla naszego zdrowia i może powodować np. krzywicę, osteopenię, chorobę metaboliczną kości wcześniaków czy osteoporozę.

