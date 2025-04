Czy grozi ci wiosenne przesilenie?

Reklama

Wiosną wiele osób czuje się osłabionych, pozbawionych energii. Nic dziwnego, po długiej zimie, kiedy brakowało słońca, spędzaliśmy czas w czterech ścianach, a nasze pożywienie zawierało coraz mniej witamin, organizm ma prawo czuć się nieco osłabiony.

Na szczęście większość ludzi przechodzi wiosenne przesilenie w sposób łagodny, czasem nawet nie zauważając, że przekraczają "granicę" pór roku. Inni natomiast odczuwają taki spadek energii, że nawet najprostsze czynności wydają im się nie do pokonania. Jak będzie w twoim przypadku? Czy okażesz się podatna na wiosenny spadek formy, czy wkroczysz w wiosnę energicznym krokiem?

TEST

1. Dokończ zdanie: bóle głowy to...

...mój chleb powszedni - 1 pkt.

...coś, co na szczęście rzadko mnie dotyka - 2 pkt.

2. Którą z poniższych uwag twoi bliscy słyszą codziennie wieczorem:

Taka znów jestem zmęczona (y)... - 1 pkt.

No, to był pożyteczny dzień - 2 pkt.

3. Spałaś (eś) osiem godzin i...

Mimo to czujesz się ospała (y) i senna (y) - 1 pkt.

Wstałaś (eś) rześka (i) i wyspana(y) - 2 pkt.

4. Jeśli masz w ciągu dnia spadek energii, to oznacza, że...

...to znów dzień jak co dzień - 1 pkt.

...prawdopodobnie opuściłam (em) porę posiłku, normalnie mi to się nie zdarza - 2 pkt.

5. Zbliża się godzina 16-ta. Jak się czujesz?

Ledwo się trzymam na nogach, pokładam się na biurku - 1 pkt.

Zaczynam snuć plany na popołudnie, zaraz koniec dnia pracy - 2 pkt.

6. Wyobraź sobie, że jesteś bardzo zajęta (y), a tymczasem koleżanka, kolega w pracy ma do ciebie jakąś sprawę. Jak reagujesz?

Jestem (ś) rozdrażniona (ny), bo mi przeszkadza, a ja w dodatku się spieszę - 1 pkt.

Przepraszam, że nie mogę jej pomóc, ale jestem zajęta (ty) i wracam do swojego zadania - 2 pkt.

7. Szef tłumaczy ci, czego się po tobie spodziewa. Zadanie jest dość skomplikowane. Ty...

Powoli wpadam w rozpacz, bo nie mogę się skupić i nie ogarniam całości - 1 pkt.

Robię notatki, łatwiej mi będzie zapamiętać całość - 2 pkt.

8. Czy w ciągu ostatniej zimy dopadły cię jakieś infekcje?

Tak, nawet kilka - 1 pkt.

Nie lub jedna - 2 pkt.

9. Wyobraź sobie: do miasta zawitała dawno nie widziana koleżanka i wyciąga cię na plotki. Co zrobisz?

Wątpię, żebym zebrała się na tyle, by jeszcze wieczorem wykrzesać z siebie energię na takie spotkanie - 1 pkt.

Jeśli moja sytuacja rodzinna na to pozwala i nie mam żadnych innych planów, bardzo chętnie pójdę - 2 pkt.

10. Kiedy patrzysz w lustro, widzisz...

Szarą cerę i matowe włosy - 1 pkt.

Kobietę, która wprawdzie wymaga nieco zabiegów po zimie, ale wciąż tryska radością życia - 2 pkt.

Jeśli uzyskałaś (eś):

18-20 punktów. Nasze gratulacje: zima w najmniejszym nawet stopniu nie nadwątliła twoich sił. Być może to zasługa twojego przywiązania do aktywności - wiesz, że kiedy człowiek się rusza, cały organizm sprawniej pracuje. Dlatego nie będzie trzeba długo cię namawiać, byś po pracy przeszła (przeszedł) dwa przystanki, zanim wsiądziesz do tramwaju czy autobusu czy zaparkowała auto 5-10 minut drogi od miejsca

pracy. W weekend sama (sam) chętnie wybierzesz się na basen, do parku czy na wycieczkę za miasto. Nasza rada: śmiej się. Śmiech dotlenia organizm, rozładowuje napięcie. I nie obciąża nadmiernym wysiłkiem.

14-17 punktów. Uważaj na siebie, zima bowiem odcisnęła na tobie swoje piętno. Na szczęście nie jest z Toba jeszcze źle, ale powinnaś (powinieneś) wiosną uważniej posłuchać swojego ciała. Pamiętaj o wypoczynku, śpij przynajmniej 8 godzin i nie bierz na siebie żadnych nowych obowiązków - na to przyjdzie czas, gdy się nieco wzmocnisz. W weekendy leniuchuj, wyłącz budzik, za to uchyl na noc okno. W ciągu tygodnia ucinaj sobie krótkie drzemki, kiedy poczujesz spadek energii, czasem kwadrans, spędzony na wznak i z zamkniętymi oczyma potrafi postawić na nogi. Pamiętaj też o spacerze: powinien trwać nie mniej niż pół godziny i powinnaś spacerować codziennie. To doskonale wpłynie na poprawę twojego samopoczucia.

10-13 punktów. Uwaga, powinnaś (powinieneś) poważnie zadbać o siebie! Zima porządnie dała ci się we znaki. Brak ruchu, centralne ogrzewanie, niewielka ilość czasu, spędzanego na świeżym powietrzu, niezbyt zdrowy sposób odżywiania się - to wszystko sprawia, że masz mało energii, czujesz się przytłoczona i zdemotywowana. Prawdopodobnie w twoim organizmie nagromadziło się sporo toksyn, pomyśl o oczyszczaniu, a będziesz mieć więcej wigoru, przejdą bóle głowy i rozdrażnienie, cera i włosy będą lepiej wyglądać. Oczyszczające działanie ma dieta owocowa lub warzywna, stosowana przez 3-4 dni, możesz też sięgnąć po specjalne ziołowe preparaty, przyspieszające oczyszczanie organizmu (dostaniesz je bez recepty w aptece). Na kłopoty z koncentracją pomoże ci magnez w tabletkach lub naturalnej postaci: kilku kostek czekolady czy kubka kakao.

Hanna Mądra