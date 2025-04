Jest to przejściowe zmniejszenie zdolności do pracy spowodowane niedoborem rezerw energetycznych. W czasie zamiany cukru w energię, organizm wytwarza też kwas mlekowy, który gromadzi się w mięśniu używanym w danej chwili i wywołuje uczucie zmęczenia.

W wypadku odczuwania zmęczenia, należy położyć się i nie dopuścić do utraty ciepła przez ciało. Zmęczenie jest reakcją fizjologiczną chroniącą przed dalszą zbyt intensywną pracą. Wyróżnia się 2 rodzaje zmęczenia - ośrodkowe (ogólne) oraz obwodowe (mięśniowe).

Nie ma osoby, która by nie doznała zmęczenia, jednak najbardziej narażone są osoby starsze, z nadwagą, zestresowane lub cierpiące na przewlekłe schorzenia.



Do głównych objawów zmęczenia zaliczamy:



Skrajne wyczerpanie,

Płytki oddech,

Brak energii i motywacji,

Kołatanie serca,

Niezdolność do normalnego funkcjonowania,

Apatia.



Do zmęczenia najczęściej prowadzą stres, brak snu, przepracowanie, przyjmowanie niektórych leków, narkotyków lub spożywanie alkoholu w zbyt dużych ilościach. Zmęczenie powoduje także źle zbilansowana dieta, np. niedobór minerałów, który w przypadku deficytu żelaza prowadzi do anemii. Z kolei nadmiar cukrów i tłuszczów wywołuje apatię. Syndrom zmęczenia może też być jednym z objawów chorób, np. cukrzycy czy niedoczynności tarczycy.

Jak zapobiegać zmęczeniu?

Duże znaczenie ma tryb życia, czasem nawet niewielkie zmiany wystarczają, aby podnieść poziom energii i zapobiec nadmiernemu zmęczeniu. Przede wszystkim zrównoważona dieta z dużą ilością świeżych warzyw i owoców, picie dostatecznej ilości wody; odwodnienie powoduje hipotonię - spadek ciśnienia tętniczego krwi, stan ten z kolei pogarsza tlenownie mózgu, dlatego należy pić, co najmniej 2 litry płynów dziennie. Spożywanie zdrowych śniadań (najważniejszy posiłek w ciągu dnia), np. pełnoziarniste płatki z chudym mlekiem, garścią suszonych owoców, sokiem owocowym. Dostarczanie produktów bogatych w witaminy z grupy B, które pomagają uwolnić energię z pokarmów, np. płatki śniadaniowe, chleb, rośliny strączkowe, mięso, nabiał i zielone warzywa; żelazo (czerwone chude mięso, drób, ryby, rośliny strączkowe, buraczki, orzechy, ziarna i zielone warzywa liściaste), a także chrom (brokuły, cebula, drożdże, grejpfruty, gruszki, jabłka, jogurt naturalny, miód, ogórki, pieczarki, pomarańcze, pietruszka, sałata, ser żółty, wołowina), który ma jeszcze jedno istotne działanie zmniejsza ochotę na słodycze, warto również pamiętać, że produkty bogate w witaminę C zwiększają absorpcję chromu.

Równie ważną rolę odgrywa sen, który powinien być regularny i wystarczająco długi (w nocy powinno się spać około 6-8 godzin). Codziennie przed snem powinno się wykonywać ćwiczenia w celu poprawienia krążenia, złagodzenia napięcia i rozluźnienia mięśni. Umiarkowany wysiłek fizyczny i świadome, prawidłowe oddychanie, tj. wdychanie nosem i wydychanie ustami pomagają zredukować poziom stresu.

Stretching dla przemęczonych, czyli proste rozciąganie:

Jest to zestaw ćwiczeń, który został opracowany przez amerykańskiego sportowca Phila Whartona, metoda ta opiera się na relaksowaniu konkretnego mięśnia przez uaktywnienie i napięcie mięśnia przeciwnego.

Poniżej przykład 3 ćwiczeń, które rozluźnią zbyt napięte mięśnie i zmniejszą ból najbardziej newralgicznych obszarów, tj. szyi, barków i klatki piersiowej. Każdy ruch należy powtarzać 10 razy i wytrzymać w danej pozycji przez 2 sekundy, za każdym razem trochę pogłębiać ruch.

SZYJA:

Usiądź na krześle, wyprostuj plecy, rozluźnij barki, następnie przechyl głowę w prawo zbliżając ucho do barku, połóż prawą dłoń na głowie i bardzo delikatnie przeciągnij ją jeszcze bliżej barku. Wytrzymaj w tej pozycji 2 sekundy, po czy wróć do pozycji wyjściowej. Wykonaj całą serię w prawą a następnie w lewą stronę każdy ruch powtarzaj 10 razy.

BARKI:

Stań w lekkim rozkroku i wyciągnij przed siebie lewą rękę, przyciągnij ją do klatki piersiowej - wypychając ją - to możliwe (barki powinny być rozluźnione). Następnie połóż prawą dłoń na lewym łokciu i delikatnie przybliż ramię do klatki piersiowej. Wytrzymaj 2 sekundy i wróć do pozycji wyjściowej.

KLATKA PIERSIOWA:

Stań prosto, wyciągnij ręce przed siebie, z dłońmi skierowanymi grzbietami na zewnątrz. Następnie przesuń ręce do tyłu, w tym przypadku barki również powinny być rozluźnione. Wytrzymaj w tej pozycji 2 sekundy i rozluźnij ręce.

J. Ramoss