Zakażenie koronawirusem, podobnie jak inne infekcje wirusowe i bakteryjne, może prowadzić do nieprzyjemnego silnego uczucia zmęczenia. Objawia się ono jako brak sił utrudniający funkcjonowanie i mniejsza tolerancja wysiłku. Towarzyszą mu czasami stan zamglenia umysłu, trudności z koncentracją i obniżenie nastroju.

Zmęczenie może występować zarówno przy łagodnej postaci COVID-19, jak i w ciężkich przypadkach. U wielu pacjentów pojawia się jako pierwszy objaw choroby. U niektórych – w trakcie infekcji, już po wystąpieniu innych symptomów.

Zmęczenie jako wczesny objaw koronawirusa zgłasza 72% zakażonych – wskazują dane aplikacji COVID Symptom Study (to największa aplikacja zbierająca informacje o objawach koronawirusa u osób z potwierdzonym zakażeniem, którą od strony naukowej nadzorują specjaliści z brytyjskiej uczelni King’s College London). Tylko 9% zgłoszonych w aplikacji osób nie odczuwało ani zmęczenia, ani bólu głowy w czasie zakażenia koronawirusem (były to dwa najczęściej zgłaszane wczesne objawy).

Jednocześnie sama utrata sił nie może wskazywać na COVID-19. Zwykle pojawiają się też inne symptomy. Główne objawy koronawirusa to:

Zmęczenie jest objawem, który może pojawić się nie tylko w trakcie trwania infekcji, ale też utrzymywać się długo po wyleczeniu zakażenia koronawirusem (jest to tzw. zmęczenie pozakaźne lub poinfekcyjne). Przypomina zespół chronicznego zmęczenia.

W jednym z artykułów w naukowym piśmie „Nature” wskazano, że przewlekłe zmęczenie jest jednym z najważniejszych długotrwałych skutków zakażenia koronawirusem. Może dotyczyć nawet ponad połowy ozdrowieńców. Zauważa się w związku z tym bardzo niepokojące zjawisko.

Jedno z badań z udziałem 143 osób z COVID-19, które przebywały w szpitalu w Rzymie, wskazało, że ponad połowa pacjentów po 2 miesiącach nadal odczuwała zmęczenie.

Długotrwałe zmęczenie poinfekcyjne zgłosiła również ponad połowa ze 128 ozdrowieńców, których oceniali lekarze z Dublina w Irlandii. Pacjenci skarżyli się na ciągłe uczucie wyczerpania mimo upływu 2,5 miesiąca od wyzdrowienia.

Według lekarzy chroniczne wyczerpanie może być bardziej uciążliwe dla osób, które ciężko przechodziły COVID-19 i były z tego powodu hospitalizowane.

Nie istnieje jednoznaczna odpowiedź na pytanie, jak długo trwa zmęczenie poinfekcyjne w przypadku koronawirusa. Wiadomo, że u większości osób leczonych w domu symptomy choroby ustępują w ciągu 11 dni. Jednak niektóre dane wskazują, że ponad połowa ozdrowieńców zgłasza problem utrzymującego się zmęczenia po 2-3 miesiącach od infekcji. Nadal brakuje danych o długoterminowych skutkach zakażenia koronawirusem.

Nie ma jasnej odpowiedzi na pytanie dotyczące przyczyn wystąpienia zmęczenia po zakażeniu koronawirusem. Naukowcy wskazują na różne zaburzenia produkcji związków związanych ze stanem zapalnym i odpowiedzią układu odpornościowego, zwłaszcza cytokin i limfocytów T. To może skutkować osłabieniem organizmu.

W 2017 roku w czasopiśmie „Current Rheumatology Reports” ukazało się badanie, którego celem było odnalezienie przyczyny syndromu chronicznego zmęczenia. Według autorów odpowiadają za niego prawdopodobnie utrzymujący się łagodny stan zapalny w organizmie i zahamowanie produkcji tzw. białek szoku cieplnego (są to białka ochronne, których wydzielanie w organizmie rośnie pod wpływem czynników stresowych, np. gorączki). Przyczyną może być przebyta infekcja.

Inne źródła mówią, że predyspozycja do przewlekłego zmęczenia ma podłoże genetyczne i u połowy osób może być dziedziczona (publikacja w „Psychosomatic Medicine”).

Eksperci z Dublina zauważyli pewien związek zmęczenia po infekcji spowodowanej koronawirusem z historią zaburzeń lękowych i depresji u kobiet. Jednak nie wskazali, aby to kobiety były bardziej narażone na chroniczną utratę sił po zakażeniu. I, jak podkreślili, to spostrzeżenie wymaga dalszych badań.

COVID-19 jest nową chorobą, dlatego nadal brakuje odpowiedzi na wiele pytań o przyczyny różnych związanych z koronawirusem skutków w organizmie. Lekarze apelują, aby nie bagatelizować objawu jakim jest przewlekłe zmęczenie.

Epidemia COVID-19 będzie znacznym ciągłym obciążeniem dla usług opieki zdrowotnej, a element chronicznego zmęczenia nie może pozostać nierozpoznany, ponieważ brakuje, jak ma to miejsce obecnie, zweryfikowanych i zaakceptowanych biomarkerów. Pacjenci z przewlekłym zmęczeniem będą prawdopodobnie częściej zgłaszać się do wszystkich form praktyki lekarskiej na całym świecie

