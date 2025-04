Zęby „kłują” mnie, gdy jem gorące lub kwaśne potrawy. Chciałabym je wybielić przed ślubem, ale nie wiem, czy przy takim problemie można rozjaśniać szkliwo?

Porada stomatologa:

Tak, ale pod pewnymi warunkami.Wybielanie może nasilić nadwrażliwość, dlatego przed zabiegiem trzeba wzmocnić szkliwo. Można to zrobić na różne sposoby. Warto np. wykonać zabieg piaskowania preparatem Sylc, który zamyka kanaliki zębowe. Przynosi to natychmiastową ulgę, a jednocześnie zapewnia odbudowę szkliwa. Stomatolog może też zalecić remineralizację szkliwa za pomocą preparatów fluorowych w gabinecie, a potem w domu aplikowanie substancji regenerujących w nakładkach. On też dobierze najlepszą dla Pani metodę wybielania: nakładkową lub za pomocą specjalnej lampy w gabinecie. W czasie i po zabiegu można używać pasty do zębów z solami potasu. Po wybielaniu stosuje się tzw. białą dietę, czyli trzeba unikać „barwiących” dań, a nadwrażliwcy dodatkowo powinni zrezygnować z kwaśnych potraw, zwłaszcza cytrusów i marynat octowych.