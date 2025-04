Na czym polega skręcenie kostki?

Skręcenie stawu skokowego zwane popularnie „skręceniem kostki” jest bardzo częstym urazem i może przytrafić się niezależnie od wieku. Bieg, skok, czy nawet szybki chód po nierównym terenie mogą doprowadzić do złego ustawienia stopy względem podłoża, a tym samym do skręcenia stawu.

Mechanizm jest dwojaki. Do urazu dochodzi, w wyniku nadmiernego odwrócenia lub nawrócenia stopy. Pierwszy mechanizm obserwujemy zazwyczaj właśnie w wyniku biegu, czy chodu. Oparcie stopy o jej zewnętrzną krawędź powoduje uszkodzenie torebki stawowej i bocznych struktur więzadłowych. Nadmierne nawrócenie występuje podczas bezpośredniego urazu i uderzenia w przyśrodkową część stopy.

Czy leczenie w domu wystarczy?

Mimo, iż wiele osób bagatelizuje ten uraz i stara się załagodzić problem domowymi sposobami, wymaga on specjalistycznego leczenia. Niezastosowanie odpowiednich metod terapeutycznych może doprowadzić w przyszłości do poważnych następstw m.in. niestabilności lub zwyrodnienia stawu. Nieodpowiednie leczenie powoduje ograniczenie aktywności ruchowej. Warto zatem, mimo że uraz wydaje nam się banalny, skonsultować się w tej sprawie z lekarzem.

Leczenie i rehabilitacja po skręceniu stawu skokowego

Wybór leczenia zależy od stopnia skręcenia. Przy lekkim naciągnięciu torebki stawowej i więzadeł wystarczy założenie buta stabilizującego na 10-14 dni. Jeżeli skręcenie jest II lub III stopnia, wymagane jest już unieruchomienie na okres 3. tygodni (II stopień) lub 4-6 tygodni (III stopień). Niezależnie od stopnia skręcenia w leczeniu należy pamiętać o ograniczeniu ruchów w stawie, zimnym opatrunku, odpowiednim ucisku (szyna, stabilizator, bandaż) i częstym unoszeniu chorej nogi powyżej poziomu serca, aby poprawić przepływ krwi.

Bardzo ważna w tym urazie jest rehabilitacja. Na początku zalecane są ćwiczenia izometryczne bez obciążenia. Następnie wdrażane są ćwiczenia obejmujące całą kończynę dolną. Polecane są ćwiczenia propiocepcji (prawidłowy odbiór i przekazywanie bodźców ma wpływ na późniejszą stabilność stawu), a także zwiększania siły i elastyczności mięśni. Aby podczas rehabilitacji nie doszło do ponownego urazu, stopę warto zabezpieczyć np. szyną czy bandażem. Ćwiczenia muszą być indywidualnie dobrane do pacjenta. Do przykładowych należą: rozciąganie mięśni łydki, zwiększanie ruchomość w stawie skokowym – naprzemienne zgięcie grzbietowe i podeszwowe stopy, nawracanie, odwracanie, stawanie na palcach, a także poprawa stabilności.

Gdy jest to konieczne w proces leczenia włączana jest także fizykoterapia. W przyszłości warto pamiętać o odpowiednim obuwiu, a także stabilizatorach profilaktycznych. Pozwoli to uniknąć kolejnych urazów.

Czym jest zwichnięcie stawu skokowego?

Zwichnięcie stawu skokowego jest urazem, w którym dochodzi do przemieszczenia kości tworzących staw. Jest to dość poważne obrażenie, ponieważ może dojść nawet do pęknięcia kości.

Co robić w przypadku zwichnięcia?

Niezbędna jest konsultacja lekarska. Staw musi zostać nastawiony, a następnie unieruchomiony. W zależności od ciężkości zwichnięcia będzie wdrażana odpowiednia rehabilitacja. Ogólne jej zasady są podobne do tej wykonywanej podczas skręcenia stawu i tak jak w tamtym przypadku, musi ona zostać indywidualnie dobrana do chorego.

Mimo, iż urazy stawu skokowego często wydają nam się błahe, nie warto ich zaniedbywać. Konsekwencje braku prawidłowego leczenia mogą być poważne. Zawsze więc lepiej skontaktować się z lekarzem.

