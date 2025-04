Wysokie ciśnienie krwi jest czynnikiem ryzyka takich chorób jak udar mózgu, zawał serca, niewydolność nerek lub serca. Aby nie dopuścić do nadciśnienia, ale też, żeby je leczyć, należy prawidłowo się odżywiać. Wieloletnie badania dowodzą, że zwiększenie spożycia owoców i warzyw znacznie obniża ciśnienie krwi. Czy truskawki, które są owocami o dużej zawartości wody i potasu, obniżają czy może podwyższają ciśnienie krwi?

Spis treści:

Duża zawartość wody w truskawkach mogłaby sugerować, że owoce te podnoszą ciśnienie krwi poprzez zwiększenie jej objętości. Badania jednak dowodzą, że regularne jedzenie truskawek nie podnosi ciśnienia krwi i nie szkodzi osobom z nadciśnieniem. Przeciwnie, jedzenie truskawek obniża zbyt wysokie ciśnienie. Osoby z nadciśnieniem powinny jeść te owoce z kilku powodów.

Truskawki zawierają dużą ilość potasu (153 mg/100g). Ten pierwiastek obniża ciśnienie krwi, działa moczopędnie i niweluje niekorzystne skutki nadmiaru sodu w organizmie. Truskawki mają też niewiele sodu - który w nadmiarze powoduje nadciśnienie. Do tego mają niewiele fruktozy, która mogłyby niekorzystnie działać na naczynia krwionośne. I wreszcie zawierają mnóstwo przeciwutleniaczy, które według badań odgrywają ogromną rolę w ochronie układu krążenia.

Badanie z udziałem kobiet po menopauzie dowiodło, że codzienne jedzenie truskawek poprawia czynność naczyń krwionośnych i obniża ciśnienie krwi u kobiet po menopauzie ze zbyt wysokim ciśnieniem. Jednak nie wykazano, aby truskawki miały wartość leczniczą.

W innym badaniu, z udziałem 34 tys. osób, dowiedziono, że największe spożycie antocyjanów (flawonoidów o działaniu przeciwutleniającym), głównie z truskawkami i jagodami, wiązało się z 8% niższym ryzykiem rozwoju nadciśnienia w porównaniu z osobami, które jadły najmniej antocyjanów. Uwaga: z truskawkami lepiej nie przesadzać, jeśli przyjmujemy leki z grupy beta-blokerów (mogą podwyższać poziom potasu we krwi), a także leki moczopędne (truskawki działają moczopędnie).

Dzięki zawartości związków bioaktywnych truskawki działają korzystnie na pracę całego układu krążenia. Ich regularne zjadanie skutecznie obniża ryzyko takich chorób jak zawał serca, udar i miażdżyca. Truskawki działają pozytywnie na serce i naczynia, ponieważ:

Truskawki są do tego owocami niskokalorycznymi. Nie podnoszą gwałtownie cukru we krwi (indeks glikemiczny: 40). Mają bardzo mało węglowodanów i tłuszczów. To wszystko sprawia, że twoje serce podziękuje ci za ich włączenie do diety.

Aby jedzenie truskawek działało korzystnie na układ krążenia i obniżało zbyt wysokie ciśnienie: