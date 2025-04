3 z 7

Ogranicz spożycie soli. Jedz więcej owoców, warzyw i produktów pełnoziarnistych

Aby naturalnie obniżyć ciśnienie krwi, ogranicz spożycie soli kuchennej do mniej niż 3 g dziennie (to niecała łyżeczka). Dotyczy to nie tylko soli, którą dodajemy do jedzenia, ale też soli dodanej do gotowych produktów. Szczególnie dużo zawierają jej przekąski (np. chipsy), sery, konserwy i kiszonki. Sól kuchenną możesz zastąpić solą potasową i przyprawami (estragonem, majerankiem, czosnkiem).

Sól kuchenna (a także himalajska, czy inna uważana powszechnie za zdrową) zawiera sód. Pierwiastek ten jest potrzebny organizmowi (bierze udział np. w przewodzeniu impulsów nerwowych), ale jego nadmiar powoduje wzrost ciśnienia, może potęgować nadciśnienie i osłabiać efekty jego leczenia. Dzieje się tak, bo sód zatrzymuje wodę, prowadząc do powiększenia objętości krwi, a tym samym siły z jaką napiera ona na ścianki naczyń.

Jaka powinna być dieta przy nadciśnieniu? Oto więcej ważnych zasad:

ogranicz energię pochodzącą z diety do 1700-2000 kcal,

ogranicz tłuszcze, zwłaszcza nasycone, do 25% dobowego zapotrzebowania energetycznego,

ostrożnie z białkiem (dieta bogatobiałkowa podnosi ciśnienie),

jedz produkty bogate w witaminę C,

unikaj nie tylko alkoholu, ale też uważaj na mocną kawę i herbatę,

przyjmuj posiłki lekkostrawne, gotowane na parze lub pieczone w folii, niesmażone,

jedz dużo owoców i warzyw, szczególnie bogatych w potas (to m.in. banany, pomidory, czosnek, pietruszka, brukselka, rośliny strączkowe),

zjadaj otręby pszenne (to dobre źródło potasu), otręby owsiane oraz inne produkty pełnoziarniste.

W przypadku nadciśnienia polecana jest dieta DASH.