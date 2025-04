Spis treści:

Truskawki to bardzo zdrowe owoce zawierające m.in. witaminę C, B6, K, kwas foliowy, składniki mineralne (np. potas, mangan, wapń, żelazo), przeciwutleniacze (kwercetynę, kwas elagowy, pelargonidynę), a jednocześnie są niskokaloryczne (32 kcal/100 g). Mają bardzo mało tłuszczu i węglowodanów (niską zawartość fruktozy).

Truskawki dzięki swojemu cennemu składowi, wykazują działanie:

przeciwzapalne,

przeciwutleniające,

przeciwnowotworowe,

przeczyszczające i moczopędne,

zapobiegają chorobom układu krążenia, cukrzycy, otyłości, chorobom neurodegeneracyjnym.

Truskawki mają działanie moczopędne, co wynika z kilku właściwości tych owoców. Zawierają sporą ilość potasu (153 mg/100g), w ponad 90% składają się z wody, jednocześnie mają niską zawartość sodu. Te cechy sprawiają, że truskawki zwiększają diurezę (oddawanie moczu). Ale to nie jest wada.

Potas, którego dobrym źródłem są truskawki, ma naturalne działanie moczopędne i zmniejsza negatywne skutki działania sodu w organizmie (sód zatrzymuje wodę). Dzięki temu truskawki zapobiegają zatrzymaniu płynów i przeciwdziałają obrzękom. Dlatego powinny jeść osoby z nadciśnieniem, chorobami reumatycznymi, dną moczanową i otyłością.

Jedzenie truskawek sprzyja również usuwaniu z organizmu toksyn i zanieczyszczeń. Działa oczyszczająco. Co jest dodatkowym atutem to fakt, że choć truskawki działają moczopędnie, to przy tym dostarczają organizmowi cennych witamin i składników mineralnych.

Inne owoce działające moczopędnie

Moczopędnie działają przede wszystkim owoce i warzywa z dużą zawartością wody, a także potasu. Do zwiększających diurezę owoców, oprócz truskawek, należą:

arbuz,

gruszki,

żurawina,

poziomki,

agrest,

brzoskwinie,

winogrona,

melon,

jabłka,

wiśnie,

czereśnie,

grejpfruty,

pomarańcze.

Warzywa, które powodują, że możemy częściej korzystać z toalety, to głównie seler, zielone liściaste warzywa, karczochy, szparagi.

Chociaż truskawki są bardzo zdrowe i większość z nas powinna w pełni korzystać z ich dobrodziejstw, włączając je do codziennej diety, to jednak istnieją pewne przeciwwskazania do spożywania truskawek.

Truskawek nie mogą jeść osoby na nie uczulone, będące na diecie ubogo potasowej lub przeciwhistaminowej, a także gdy niewskazane jest jedzenie owoców o małych pestkach (np. przy uchyłkach jelita grubego lub przed kolonoskopią). Ze względu na zawartość salicylanów, na truskawki powinny uważać osoby uczulone na aspirynę. Więcej szczegółów: Przeciwwskazania do jedzenia truskawek

