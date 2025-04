Właściwości odwadniające kawy przypisuje się zawartej w niej kofeinie. Kofeina jest naturalną metyloksantyną, czyli związkiem, który blokuje receptory dla adenozyny, przez co zmniejsza wchłanianie zwrotne sodu przez nerki, co sprawia, że do moczu trafia więcej sodu, a wraz z nim również wody. To fakt. Nie oznacza jednak, że tracimy więcej wody niż wypiliśmy.

Założenie, że kawa odwadnia, ma długą historię i wywodzi się najprawdopodobniej z badania przeprowadzonego w 1928 roku, w którym podano, że przyjmowanie napojów z kofeiną skutkuje oddawaniem większej ilości moczu.

Kawa może działać moczopędnie. Jednak trzeba pamiętać, że każdy wzrost spożycia jakichkolwiek płynów prowadzi do zwiększonej diurezy, czyli częstszych wizyt w toalecie. Jeśli wypijemy w krótkim czasie litr wody, taki efekt mamy gwarantowany. A to nie oznacza przecież, że nie powinnyśmy jej pić.

Badania wskazują, że kawa wypijana w umiarkowanych ilościach nie odwadnia bardziej niż woda. Nawet jeśli działa diuretycznie, to wypijana z umiarem nie powoduje odwodnienia organizmu.

Duża analiza z 2003 roku dowiodła, że przyjęcie jednorazowo 250-300 mg kofeiny (ok. 3 espresso) powodowało krótkoterminowe zwiększenie ilości wydalanego moczu, ale tylko u osób nieprzyzwyczajonych do picia kawy. U osób, które regularnie piją kawę, efekt moczopędny był mniejszy.

Przy regularnym spożywaniu kofeiny wytwarza się większa tolerancja organizmu na ten związek. Rośnie również tolerancja na efekt moczopędny kawy. Okazuje się też, że wystarczą zaledwie 4 dni przerwy od picia kawy, aby organizm stracił taką zdolność.

W 2005 roku prof. Lawrence Armstrong ze współpracownikami dowiedli w badaniu z udziałem 58 mężczyzn, że wskaźniki nawodnienia nie różniły się między badanymi grupami (część osób przyjmowała kofeinę w kapsułkach, pozostali placebo lub nie spożywali kofeiny). Naukowcy analizowali aż 20 różnych markerów odwodnienia, w tym m.in. ilość wydalanego moczu i równowagę wodno-elektrolitową.

Warto przytoczyć też badanie z 2014 roku opublikowane na łamach „Journal of Human Nutrition and Dietetics”, w którym udział wzięło 50 mężczyzn pijących regularnie 3-6 filiżanek kawy dziennie. Dowiedziono wówczas, że nawodnienie było na takim samym poziomie u osób pijących 4 filiżanki kawy dziennie w trakcie trwania badania jak u osób, które zamiast tego piły wodę.

Znaczna część badań na temat wpływu kawy na równowagę płynów w organizmie dotyczy sportowców. To dlatego, że kofeina znana jest z korzystnego wpływu na wydajność i sprawność fizyczną, a naukowcy sprawdzają, czy jej spożywanie nie powoduje przypadkiem więcej szkody niż pożytku.

W dużej analizie opublikowanej w 2015 roku w czasopiśmie „Journal of Science and Medicine in Sport” stwierdzono, że obawy dotyczące niepożądanej utraty płynów związanej ze spożywaniem kofeiny są nieuzasadnione, szczególnie gdy spożycie poprzedza wysiłek fizyczny.

W innej z prac stwierdzono, że umiarkowane picie kofeiny przy normalnej diecie, nawet u osób uprawiających sporty, nie wpływa na zaburzenie równowagi wodno-elektrolitowej. Jeszcze mniejsze ryzyko odwodnienia jest u osób prowadzących siedzący tryb życia, ponieważ utrata płynów z potem jest u nich mniejsza.

Kawa nie odwadnia w takim znaczeniu, że powoduje większą utratę płynów z organizmu niż wypita jej ilość. Zgodnie z tym, nie ma potrzeby, by po każdej filiżance kawy wypijać co najmniej taką samą ilość wody w celu nadrobienia strat – jak podają niektóre źródła.

Trzeba też dodać, że u kobiet występuje nieco większe działanie moczopędne po kawie, niż u mężczyzn.

Nie każdy jednak może pić kawę. Nie jest ona zalecana: