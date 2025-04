Czas od kwietnia do czerwca to najlepszy sezon na świeże, smaczne szparagi. Warto korzystać z ich dostępności, bo szparagi to warzywa bogate w kawas foliowy i witaminę K, a także inne witaminy i składniki mineralne takie jak selen, cynk, żelazo. Bioaktywne składniki zawarte w szparagach działają przeciwutleniająco, przeciwlękowo, przeciwbakteryjnie i chronią komórki nerwowe. Istnieją także doniesienia, że szparagi zmniejszają objawy kaca i chronią komórki wątroby przez uszkodzeniem. Niestety nie każdy powinien jeść te warzywa ze względu na dużą zawartość puryn (ostrożnie przy kamicy nerkowej i dnie moczanowej). Niektórzy zauważają, że ich mocz po zjedzeniu szparagów ma intensywny, inny niż zawsze zapach. Jest to całkowicie normalne. Chociaż nie każdy odczuje dziwną woń. Zapach moczu wydaje się ostry, kwaśny, zgniły - po prostu nieprzyjemny.

Za brzydki zapach moczu po szparagach odpowiada metabolizm kwasu asparginowego. Kwas asparginowy (C 4 H 7 NO 4 ) zawarty w szparagach jest bogaty w siarkę, a jego budowa chemiczna powoduje zwiększoną reaktywność tego związku. Z badań wynika, ze kwas ten spośród produktów spożywczych występuje tylko w szparagach. Jest nietoksyczny.

W wyniku rozkładu kwasu asparginowego dochodzi do powstania produktów przemiany materii, które mogą odpowiadać za brzydki zapach moczu. Wśród nich dominuje metanotiol (merkaptan metylu). Jest to siarkowy analog metanolu o silnym odrzucającym zapachu zgniłej kapusty, który występuje w oparach wulkanicznych. Innym związkiem siarkowym powodującym odór po zjedzeniu szparagów jest siarczek dimetylu.

Brzydki zapach moczu po szparagach może pojawić się już 15-30 minut po ich zjedzeniu i utrzymywać się nawet przez kilka do kilkunastu godzin. Według różnych źródeł nie każda osoba po zjedzeniu warzywa będzie czuła nieprzyjemny zapach moczu. Badania z lat 80-tych wskazywały, że ok. 40-50% ludzi czuje dziwną woń po zjedzeniu szparagów. Nowsze badania dowodzą, że to niemal 80% i nawet ponad 90% osób.

Mogą być dwie przyczyny tego, że dana osoba nie czuje brzydkiego zapachu moczu po szparagach: nie ma zdolności wyczucia go swoim zmysłem lub inaczej trawi kwas asparginowy. Mogą być też różnice etniczne pod tym kątem.

Co najważniejsze, zapach moczu po zjedzeniu szparagów nie powinien niepokoić czy skłaniać do rezygnacji z ich jedzenia. Nie wynika też z problemów zdrowotnych. Nie są znane sposoby na zlikwidowanie nieprzyjemnego zapachu moczu po szparagach.

Nie tylko szparagi mogą zmieniać zapach moczu. Może mieć on inną woń po zjedzeniu cebuli, czosnku, ostrych przypraw, preparatów z witaminą B, oraz w przypadku pewnych chorób np. cukrzycy i infekcji bakteryjnych.