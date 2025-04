Dać upust emocjom



Dzieci mają w sobie dużą ilość energii. Poprzez aktywność ruchową mogą natomiast wyładować jej nadmiar. Bieganie, wspinanie się czy jazda na rowerze stymulują w mózgu malucha produkcję hormonów szczęścia, czyli endorfin. W konsekwencji wysiłek fizyczny działa na niego odprężająco, redukując stres i napięcie. Sport wpływa także korzystnie na rozwój intelektualny. Uprawianie niektórych dyscyplin pobudza do jednoczesnej pracy obie półkule mózgu oraz pozwala na wykorzystanie ich wszystkich możliwości. Dziecko spędzając aktywnie czas ćwiczy pamięć i rozwija wyobraźnię, a walka z własnymi słabościami umacnia w nim pewność siebie. - Zabawy ruchowe wykorzystuje się również podczas nauki języków obcych dla dzieci. Zróżnicowane formy zajęć dostarczają dzieciom wielu wrażeń, dzięki czemu są bardziej skoncentrowane i nie nudzą się tak szybko – mówi Lucyna Harwas, nauczyciel z Helen Doron Early English. – Ponadto, przyjazna atmosfera sprawia, że dzieci czują się na lekcji bezpieczne i chętnej biorą w niej udział – dodaje.

Reklama

Korki czy…



Piłka nożna to bez wątpienia ulubiony sport większości chłopców. Na boisku coraz częściej możemy zobaczyć biegające wzdłuż bramek trzylatki. Zwłaszcza teraz, gdy wszyscy dookoła żyją czerwcowymi Mistrzostwami Europy. Szkoły czy kluby piłkarskie prześcigają się więc w inicjatywach dla dzieci organizowanych w kontekście EURO 2012. Nie ma w tym nic złego, ponieważ futbol (nawet ten w wydaniu dla najmłodszych) korzystnie wpływa na motorykę ciała i koordynację ruchową. Ponadto, uczy maluchów wytrzymałości oraz zdrowej rywalizacji. Dzięki niej poznają smak wygranej lub gorycz porażki - jak w każdej grze, w której zwycięzcą może zostać tylko jedna drużyna.

– Zabawy zespołowe są dobrym sposobem na integrację dzieci. Wygrana, czyli wspólny cel wszystkich zawodników, kształtuje w nich umiejętność pracy w grupie oraz poczucie odpowiedzialności - na boisku każdy z piłkarzy ma określoną pozycję - mówi Lucyna Harwas, nauczyciel z Helen Doron Early English organizującej sportowe rozgrywki dla dzieci po angielsku. – Warto zaznaczyć, że równie dużą przyjemność sprawia maluchom, gdy w aktywności fizyczne angażują się rodzice. Wspólna zabawa umacnia rodzinne więzi, jest również dobrą wymówką do tego, aby spędzić razem czas – dodaje.

Polecamy: Witaminy w diecie dziecka. Jakie są najlepsze i gdzie występują?

…baletki



Taniec wśród dzieci cieszy się wciąż rosnącą popularnością. Mimo, że sukcesy w tej dziedzinie osiągają zarówno dziewczęta, jak i chłopcy – to zainteresowanie zajęciami tanecznymi jest większe wśród młodych dam. Co taniec daje maluchom? To przede wszystkim trening dla całego ciała, który usprawnia koordynację ruchową, wzmacnia stawy oraz mięśnie. Dobrze oddziałuje także na kręgosłup – kształtuje w dziecku umiejętność utrzymywania wyprostowanej postawy. Taniec jest formą aktywności, która ma wszechstronny wpływ na rozwój maluchów. Oprócz aspektów ruchowych, uwrażliwia je na kontakt z muzyką – uczy poczucia rytmu.

Podczas każdej aktywności fizycznej warto podkreślać dziecku jak ważna w sporcie jest zasada „fair play”. Bicie rekordów nie jest przecież celem, który należy osiągnąć za wszelką cenę. Porównywanie malucha do rówieśników często staje się przyczyną jego zniechęcenia do zabaw ruchowych. Chwalmy więc nasza pociechę za wszystkie sukcesy, tak aby czuło, że dla rodziców i tak jest mistrzem świata… i okolic.

Reklama

Źródło: Materiały prasowe