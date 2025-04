Fot. Fotolia

Aparat ortodontyczny w dorosłym wieku - tak czy nie?

Niedawno były powodem wstydu, dziś są modnym gadżetem. Aparatów ortodontycznych nie zaleca się już tylko nastolatkom, z dumą noszą je osoby dorosłe. Wszyscy chcą mieć piękny uśmiech niezależnie od wieku. Założenie aparatu wiąże się nie tylko z estetyką, pomaga też zachować na dłużej zdrowe zęby.

"Leczenie ortodontyczne nie ma ograniczeń wiekowych. Warto jednak pamiętać, że w procesie prawidłowego ustawiania zgryzu, niezbędna jest przebudowa kości, która u dojrzałych osób przebiega wolniej. Leczenie ortodontyczne u dorosłego poza korektą estetyki zębów i twarzy często wykonywane jest w celu umożliwienia dalszych działań stomatologa.

Do takich procedur zaliczyć można m.in. odtworzenie miejsca po utraconym zębie, pionizację nachylonego zęba umożliwiające wykonanie implantu lub mostu, czy zamknięcie luki po usuniętym zębie" – mówi lek. dent. Anna Masłowska, ortodontka z warszawskiej Kliniki Prima-Dent.

"Aparaty cieszą się coraz większą popularnością, przez co są dostosowywane do potrzeb pacjentów. Poza standardowymi aparatami z metalowymi zamkami, istnieją także ceramiczne, które dostosowuje się do koloru zębów. Dysponujemy także tzw. aparatami językowymi, których zamki montowane są na wewnętrznej stronie zębów, dzięki czemu są zupełnie niewidoczne" – dodaje.

Kto nie może nosić aparatu ortodontycznego?

Przeciwwskazaniami do założenia aparatu ortodontycznego są:

choroby miazgi zęba,

choroby przyzębia oraz tkanek otaczających ząb,

alergie na niektóre stopy metali.

Jeżeli pacjent jest uczulony np. na nikiel, powinien poinformować o tym lekarza, by uwzględnić w leczeniu aparat, który będzie zbudowany z tworzywa o odpowiednim składzie chemicznym.

Przed założeniem zamków na zęby, należy wykonać też kilka czynności przygotowujących. Stomatolog powinien wykonać przegląd oraz czyszczenie zębów, w którego skład wchodzą skaling i piaskowanie. Należy też zlikwidować ewentualne ogniska próchnicy i wymienić nieszczelne wypełnienia.

