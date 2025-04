Fot. Fotolia

1. Uważaj na lepkie produkty - mogą oblepić aparat

Przy aparacie ortodontycznym musimy przestrzegać kilku zasad żywienia. A wszystko po to, by go nie uszkodzić i nie mieć problemów z wyczyszczeniem zębów. Powinniśmy zrezygnować ze wszelkich twardych produktów: jabłek, kolb kukurydzy, popcornu, orzechów, świeżej marchewki, kostek lodu. Jeśli nie możemy się im oprzeć, pokrójmy je na małe kawałki.

Nie tylko twarde warzywa i owoce mogą być szkodliwe dla aparatu. Również niezdrowe nawyki, takie jak obgryzanie paznokci lub końcówek ołówek i długopisów mogą doprowadzić do jego uszkodzeń.

"Uważajmy też na lepkie produkty, takie jak np. cukierki z toffi i karmelem, gumy do żucia, owoce kandyzowane, suszone morele i figi. Mogą one oblepić aparat – mówi lek. stom. Wojciech Fąferko z Centrum Implantologii i Ortodoncji Dentim Clinic. Problem stanowią też nasiona z jagód lub malin, które trudno usunąć. Unikajmy też gazowanych napojów i soków owocowych – zawierają w sobie bardzo dużo cukru, który tworzy płytkę nazębną. Wówczas bardzo szybko rozwijają się bakterie chorobotwórcze.

2. Używaj specjalnych preparatów do higieny jamy ustnej

Nie ulega wątpliwości, że osoby noszące aparat ortodontyczny, muszą szczególnie dbać o higienę jamy ustnej. Istnieje wiele preparatów, które mogą w tym pomóc. Podstawą jest szczoteczka, najlepiej elektryczna. Mała główka z włosiem pozwala dotrzeć do trudno dostępnych miejsc. Oprócz tego powinniśmy zaopatrzyć się w tzw. „wycior”, który czyści przestrzenie międzyzębowe.

Wyglądem przypomina szczoteczkę do czyszczenia butelek, ale jest mniejszych rozmiarów. Niektóre posiadają jony cynku, które uaktywniają się podczas stosowania i działają antybakteryjne, chronią zęby przed kwasami, pomagają w walce z płytką i kamienieniem nazębnym. – Używając jej, jesteśmy w stanie dokładnie wyczyścić przestrzenie wokół zamków, pierścieni oraz między łukiem aparatu a powierzchnią zębów - dodaje dr Fąferko.

Każdy, kto nosi aparat ortodontyczny, powinien mieć w swojej łazience irygator. To urządzenie podobne do elektrycznej szczoteczki do zębów, ale z inną końcówką. Irygator miesza powietrze z wodą i spręża je, w wyniku czego powstają mikrobąbelki, które pod ciśnieniem czyszczą przestrzenie międzyzębowe. Wypłukuje on resztki jedzenia, usuwa osad z zębów i masuje dziąsła. – "W usunięciu pokarmów z najgłębszych zakamarków pomagają też nici ortodontyczne, które różnią się nieco od zwykłych dentystycznych. Mają one dwie grubości: standardowa część nitki oczyszcza przestrzenie międzyzębowe, natomiast grubsza – płytkę wokół zamka" – wyjaśnia dentysta.

3. Używaj pasty przeciwpróchniczej

– W jamie ustnej czai się mnóstwo mikroorganizmów, które tworzą płytkę bakteryjną, co może doprowadzić m.in. do powstania próchnicy, stanów zapalnych dziąseł i paradontozy. Większe ryzyko wystąpienia tych chorób jest u osób noszących aparaty ortodontyczne – mówi dr Fąferko. Dlatego bardzo ważne jest stosowanie past do mycia zębów, które mają wzmocnione działania przeciwpróchnicze i antybakteryjne. Zęby powinniśmy czyścić po każdym posiłku, a nawet po przekąsce. Resztki pokarmów są doskonałą pożywką dla bakterii, dlatego należy się ich jak najszybciej pozbyć.

Nosząc aparat ortodontyczny nie należy wybielać się zębów. Preparaty nie mają możliwości dotarcia do powierzchni, które zakryte są zamkami. Dlatego po zdjęciu aparatu będzie widać różnicę w kolorze między odsłoniętą częścią zęba, a tą, która była zakryta aparatem. Zatem decyzję o wybieleniu zębów powinniśmy odłożyć na czas po zakończeniu leczenia.

