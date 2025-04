fot. Fotolia

Dlaczego osoby mające proste zęby zakładają aparaty ortodontyczne?

Po co zakładasz aparat? Przecież masz proste zęby? Z taką reakcją spotyka się wielu dorosłych, zakładających aparaty ortodontyczne. Posądzani są o fanaberie i przesadną dbałość o urodę. Tymczasem, jak wyjaśnia ekspert, dorośli leczą się ortodontycznie dla zdrowia. – "Aż 80% pacjentów zakładających aparaty ma proste zęby widoczne w uśmiechu, ponieważ ich problemem nie są stłoczenia zębowe, lecz niewłaściwy stosunek szczęki względem żuchwy oraz starcia i przemieszczenia zębów" – wyjaśnia dr Iwona Gnach-Olejniczak z wrocławskiej kliniki Unident Union Dental Spa.

Wady zgryzu trzeba leczyć w każdym wieku. "Przy nieprawidłowym ułożeniu szczęk pacjenci z reguły narzekają na uporczywe bóle głowy, skroni, karku, pleców, oczu, okolicy przedusznej. Szukają pomocy u laryngologów, ortopedów, okulistów, leczą się na migreny. Bezskutecznie! Przyczyna problemów znajduje się gdzie indziej. W jamie ustnej" – wyjaśnia dr Gnach-Olejniczak.

Aparat ortodontyczny leczy wadę zgryzu

Nieprawidłowe ułożenie szczęk zaburza pracę stawów skroniowo-żuchwowych. Są to niewielkie, ale bardzo złożone systemy kości, krążków stawowych, więzadeł i mięśni. "Przy najczęściej występujących u dorosłych wadach (z pogłębieniem zgryzu) dochodzi do ucisku nerwów i naczyń krwionośnych" – tłumaczy ortodonta. To wtedy pojawiają się dolegliwości bólowe.

Ucisk na krążek stawowy zaburza równowagę całego stawu, co odbija się na nerwach, więzadłach i mięśniach głowy, szyi i twarzy. Odczuwasz ból przypominający migrenę.

Wada zgryzu niszczy zęby

Objawem wady zgryzu u dorosłych są także ukruszenia i pęknięcia przednich zębów. Z powodu przeciążeń w zgryzie możesz odczuwać bóle całych grup zębowych, które są zdrowe, a także nadwrażliwość na gorące, zimne i kwaśne pokarmy. Także z powodu wady ściera się szkliwo, co odsłania unerwioną zębinę, a dodatkowo zwiększa ryzyko próchnicy.

Źródło: Materiały prasowe UNIDENT UNION Dental Spa

