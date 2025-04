Mogłoby się wydawać, że ciąża i okres tuż po urodzeniu dziecka to idealny czas na prostowanie zębów. Bo wiadomo: żyje się wtedy spokojniej, wielkie wyjścia nie zdarzają się tak często... Niestety, tak nie jest. Dlaczego?

Aparat ortodontyczny a ciąża - czy warto go założyć?



Leczenie warto rozpocząć wtedy, gdy świeżo upieczona mama doszła już do siebie po porodzie i okrzepła w nowej roli, tzn. nie jest zestresowana tak bardzo jak na początku, a maluch daje jej w nocy pospać. Teoretycznie można to zrobić tuż po zakończeniu połogu (a więc sześć tygodni po porodzie), ale takie rozwiązanie nie jest wskazane. Założenie aparatu wiąże się w pierwszym okresie ze sporym dyskomfortem: zęby mogą boleć, trudno domknąć zgryz. To wszystko samo w sobie może być mało przyjemne. Jeśli dodać do tego brak snu i płaczące dziecko z kolką, sytuacja może stać się nie do zniesienia.

Dlaczego warto odłożyć prostowanie zębów na później?

Jeśli dopiero planujesz założenie aparatu, odłóż to na kiedy indziej. Warto to zrobić z co najmniej kilku powodów:

Zaplanowanie leczenia ortodontycznego oraz samo leczenie wymaga kontrolowania ustawienia korzeni za pomocą panoramicznych zdjęć rentgenowskich, co w ciąży jest wykluczone: promienie RTG mogłyby uszkodzić rozwijające się w twoim brzuchu maleństwo.

Zaplanowanie leczenia ortodontycznego oraz samo leczenie wymaga kontrolowania ustawienia korzeni za pomocą panoramicznych zdjęć rentgenowskich, co w ciąży jest wykluczone: promienie RTG mogłyby uszkodzić rozwijające się w twoim brzuchu maleństwo.

Kolejny argument: ciąża niekorzystnie wpływa na stan dziąseł. Na skutek działania hormonów stają się one przekrwione, rozpulchnione i obrzmiałe. Są też bardziej wrażliwe i podatne na uszkodzenia, a podczas mycia zębów mogą krwawić. Obecność elementów aparatu korekcyjnego (czyli utrudniających utrzymanie higieny i mogących na początku ranić wnętrze policzków drucików i zamków) na pewno im nie pomoże.

Zdarza się (rzadko, ale jednak), że leczenie ortodontyczne wymaga usunięcia zębów. Dzieje się tak np. wówczas, gdy pomoże to poprawić profil poprzez likwidację nadmiernej wypukłości w okolicach szczęki i żuchwy. Taki zabieg także wymaga zdjęcia rentgenowskiego, a więc trzeba go odłożyć na inny termin.

Jest jeszcze jeden powód, by odłożyć leczenie: gdy zakłada się aparat, trzeba liczyć się z tym, że przez pierwsze dwa tygodnie (a często też po każdej wizycie kontrolnej) zęby mogą boleć. Po co fundować sobie dodatkowy stres i dyskomfort?

Co, jeśli miałaś aparat zanim zaszłaś w ciążę?

Jesteś w ciąży i masz już aparat ortodontyczny na zębach? Nie musisz z niego rezygnować, jednak jak najszybciej powiadom o ciąży swojego ortodontę. Wiedząc o twoim odmiennym stanie, nie będzie cię kierował na zdjęcia RTG i dostosuje plan leczenia do twojego samopoczucia.

Czego się możesz spodziewać? Nie ma reguł. Niektóre przyszłe mamy czują się znakomicie, a ich dziąsła są w doskonałym stanie. W ich przypadku wszystko odbywa się tak jak dotąd: chodzą na wizyty kontrolne, a leczenie przebiega zgodnie z planem. Często jednak zdarza się i tak, że dziąsła są rozpulchnione i mocno krwawią. W takiej sytuacji lekarz może zlecić rzadsze wizyty (druciki będą wymieniane na mocniejsze w większych odstępach czasu). Musisz liczyć się z tym, że leczenie potrwa nieco dłużej, np. zamiast półtora roku, zajmie ci dwa lata.

Jak dbać o higienę jamy ustnej?

Ortodonta może też zalecić częstsze wizyty u higienistki, która pomoże ci utrzymać należytą higienę, pokaże jak prawidłowo nitkować zęby z aparatem, jak używać irygatora itd. Utrzymanie prawidłowej higieny przy nadwrażliwych dziąsłach nie jest wcale łatwe, jednak trzeba się starać podwójnie: dla siebie i dla dziecka. Bakterie, które powodują choroby przyzębia i stany zapalne dziąseł, mogą mieć na nie niekorzystny wpływ: zdarza się, że doprowadzają do przedwczesnego porodu, mogą też sprawić, że maluch nie będzie rozwijał się, jak należy, i przyjdzie na świat z niższą, niż powinien masą urodzeniową.

Czy ciążowe wymioty mogą uszkodzić aparat ortodontyczny?

Wymioty, które mogą pojawić się w pierwszym trymestrze ciąży, nie będą miały wpływu na stan aparatu. Pamiętaj jednak o dokładnym myciu zębów, by oczyścić je z kwasów. Po szczotkowaniu stosuj płukanki, by zneutralizować kwaśne pH w jamie ustnej. To ważne, bo kwasy żołądkowe rozpuszczają tzw. osłonkę nabytą na szkliwie. Ząb jest wtedy słabszy i robi się nadwrażliwy.

Iwona Gnach-Olejniczak, stomatolog i ortodonta z Unident Union Dental Spa we Wrocławiu

Na podstawie artykułu z magazynu Mamo, to ja