Czy noszenie aparatów jest w modzie?



Zdania dotyczące aparatów ortodontycznych są podzielone. Z jednej strony można uznać je za mało estetyczne i niehigieniczne, z drugiej świadczą o zadbaniu i dążeniu do uzyskania hollywoodzkiego uśmiechu. W ostatnich latach przekonały się do nich gwiazdy – Monika Brodka, Hanna Lis czy znany stylista gwiazd Tomasz Jacyków, którzy udowadniają, że z metalem na zębach można wyglądać modnie.

Jakie są rodzaje aparatów?



Wyróżnia się dwa typy aparatu: ruchomy oraz stały. Ten pierwszy zaleca się zakładać głównie na noc oraz na kilka godzin w ciągu dnia. Aparat stały stosuje się przy większych wadach zgryzu i bez wyjątku nosi się go przez cały okres leczenia. Stałe aparaty mają wiele wariantów. Mogą być: metalowe, ceramiczne, antyalergiczne, szafirowe oraz kompozytowo-ceramiczne. Samo zakładanie polega na przyklejaniu do każdego zęba tzw. "zamków”, pod które umieszcza się różnokolorowe gumki.

Noszenie aparatu większości osób nie sprawia bólu, natomiast w trakcie leczenia można mieć wrażenie, że zęby są lekko ruchome.

Jak dbać o zęby?



Posiadanie aparatu wymaga szczególnej troski o higienę jamy ustnej. Resztki pokarmów osadzają się na zamkach, a to wygląda nie tylko nieestetycznie, ale również przyśpiesza powstawanie próchnicy. Do pielęgnacji wystarczy tradycyjna szczoteczka do zębów, jednak warto zaopatrzyć się w specjalne przybory, które ułatwiają czyszczenie przestrzeni wokół zamków.

Jak długo nosi się aparat?

Aparat w zależności od wieku pacjenta i wady zgryzu nosi się średnio dwa lata. Jednak zdjęcie stałego aparatu niekoniecznie oznacza koniec leczenia. Wielu osobom zaleca się dodatkowo stosowanie przez pewien czas aparatu ruchomego.

Ile kosztuje aparat ortodontyczny?



Aparat stały kosztuje średnio ok. 1600 zł, ruchomy ok. 800 zł. Jako jednorazowy wydatek taka cena może wydawać się duża, jednak czego się nie robi dla piękniejszego uśmiechu.

