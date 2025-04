fot. Fotolia

Zamki, ligatury, łuki – pomiędzy elementami aparatu ortodontycznego mogą gromadzić się resztki jedzenia. Od tego już zaledwie krok do powstania kamienia nazębnego, a w konsekwencji próchnicy. Powstawaniu ubytków może zapobiec wyłącznie prawidłowa higiena jamy ustnej. Z pomocą przychodzą różne akcesoria, dzięki którym nie tylko dokładniej, ale i szybciej wyczyścimy zęby.

Niezbędne minimum – jak myć zęby, gdy mamy aparat?



Zasada szczotkowania brzmi: im częściej tym lepiej. Minimum to mycie zębów dwa razy dziennie.

Jeśli mamy założony aparat ortodontyczny, starajmy się czyścić zęby po każdym posiłku. Metalowa konstrukcja ma wiele zakamarków, w których mogą gromadzić się resztki spożywanych pokarmów. Dlatego w zasięgu ręki zawsze powinniśmy mieć szczoteczkę, najlepiej z miękkim włosiem. Niektóre mają nawet specjalnie wycięty rowek na środku w miejscu styku z zamkami. To sprawia, że szczoteczka nie niszczy się tak szybko.

Świetnie sprawdzą się także elektryczne odpowiedniki tradycyjnych szczoteczek. Jeśli to możliwe, korzystajmy również z płynów do płukania jamy ustnej. W ten sposób nie tylko dotrzemy do trudnodostępnych miejsc, ale wyeliminujemy nagromadzone bakterie.

Nić, irygator i szczoteczka



Choć wydaje się to być co najmniej trudne, używanie nici dentystycznej u osób noszących aparat jest nie tylko możliwe, ale wręcz konieczne. Jak to zrobić?

Wprowadź nić delikatnie pod łukiem, a następnie wsuń w przestrzenie międzyzębowe. Te okolice są szczególnie podatne na powstawanie kamienia i próchnicy, powinniśmy więc poświęcić im nieco więcej czasu.

– Dbanie o miejsca w okolicy zamków również nie należy do najłatwiejszych. Możemy sobie jednak pomóc, wykorzystując specjalnie stworzone do tego celu szczoteczki, tzw. interdentalne. Dzięki swojej budowie i niewielkim rozmiarom pozwalają na dokładne wyczyszczenie wszystkich elementów aparatu i powierzchni znajdujących się pod nim – tłumaczy dr hab. n. med. Piotr Fudalej z University of Bern.

Warto wyposażyć się również w irygator stomatologiczny. Urządzenie to wytwarza strumień wody pod ciśnieniem, która skutecznie wypłukuje przestrzenie międzyzębowe.

Co może się jeszcze przydać?



Zdarza się, że aparat ortodontyczny może ranić język, wewnętrzną stronę policzka czy podniebienie. Aby zminimalizować ryzyko otarcia, warto mieć pod ręką wosk, który zakłada się na części powodujące obrażenia.

Wśród akcesoriów znajdzie się również coś dla sportowców. Specjalny ochraniacz na zęby osłania dziąsła i wargi przed uszkodzeniem. Jego celem jest także ochrona języka. To wszystko sprawia, że w trakcie noszenia aparatu nie trzeba rezygnować ze swoich pasji.

